Yeniden ısıtılıyor! Yılan hikayesi: 3600

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ek gösterge vaatleri gerçekleşirse memurlar, yeni maaşlarını 2023’te yapılacak seçimlerden sonra almaya başlayacak.

Erdoğan SÜZER

Yıllardır tartışılan ve yılan hikayesine dönen 3600 ek gösterge, sürpriz bir şekilde yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023 döneminde hükümetin memur ve emekliye yönelik zam konusuna değinirken, 3600 ek gösterge sorununu da masaya getirdi. Bilgin’in 3600 ek gösterge müjdesi gerçekleşirse yaklaşık 1.8 milyon memur ve emeklinin aylığı ve emekli ikramiyesi yükselecek. 3600 çarpanlı zamlı yeni maaşlar 2023’te yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı kritik tarihte cüzdanlara girmeye başlayacak.

3 YILDIR TOZLU RAFLARDA

3600 ek gösterge vaadi ilk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tarafından yine kritik bir seçim öncesinde ortaya atılmıştı. Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimlerinden hemen önce ‘‘Bir müjde vermek istiyorum. Polis, hemşire, öğretmen, din görevlilerimiz ve diğer idarecilerimizin ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız” dedi. Ancak seçimin ardında bu söz kısa sürede unutuldu. Ek gösterge, 13 Aralık 2018’de açıklanan ikinci 100 günlük eylem planında da yer almasına rağmen yine gerçekleşmedi.

Verilen ilk sözün üzerinden tam 3 yıl geçmişti ki; önceki hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, uzun bir süredir tozlu raflarda bekleyen ek gösterge sorununu bu kez toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirdi. 2022-2023 yıllarını kapsayan 6’ncı dönem toplu sözleşme döneminde 3600 meselesini çözeceklerini açıklayan Bilgin, bu sorunun çözümü konusunda gerekli çalışmaları yapacaklarını duyurdu.

YASA ÇIKMASI GEREKİYOR

Bilgin’in verdiği söz, sayıları 1.8 milyonu aşan memur ve memur emeklilerinde yeni bir heyecana yol açsa da mutlu sona ulaşabilmek öyle kolay olmayacak. Hükümetin ek göstergeyi 2023 seçimlerinde itici güç olarak kullanmak istediğine kuşku yok. Bu nedenle söz verilmiş olsa da uygulama için yasa, yönetmelik ve tebliğlerin çıkarılması gerekiyor. Bu da hükümete sürecin aşamalarını 2023 seçimlerine kadar dilediği gibi oy amaçlı uzatmasına imkan sunuyor. Yaklaşık 2 milyon memur ve memur emeklisinin ‘3600 ek gösterge’ talebi Meclis’in yeni dönemde açılmasıyla birlikte çözülebilecek. Yeni düzenleme ile memurlar ile memur emeklilerinin maaşları ve emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 civarında artacak. Ancak ek gösterge artışı, maaşlarda farklılık gösterecek.

Memurları etkileyen kaç ek gösterge var?

Memur statüsünde çalışan personelin eğitime ve meslek gruplarına göre birbirinden farklı ek gösterge rakamları bulunuyor. En düşük gruptaki ek göstergeler 8’inci derecedeki bir memur için 450’den başlıyor. Bu memur 1 dereceye kadar yükselse bile, ek göstergesi en fazla 2200 oluyor.

İkinci gruptaki ek göstergeler 850 ile başlıyor ve 1’inci dereceye ulaşıldığında 3600’e ulaşıyor. Bürokraside önemli makamlara gelen memurlar ise 4800, 5300, 6400, 7000, 7600 ve en son da 8000 ek göstergeye kadar çıkabiliyor. Örneğin Diyanet İşleri Başkanı, bakan yardımcıları ve eski başbakan müsteşarları 8000 ek göstergeye sahip oluyor.

Ek gösterge kimleri kapsayacak

3600 ek göstergenin öğretmen, sağlık çalışanı, polis ve din görevlileri ile idarecileri kapsaması bekleniyor. Düzenleme ile ek göstergeleri 2200 olanlar, 3600’e terfi edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 grup için söz verdi, ancak Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 3600’ün ayrım yapılmadan tüm memurlara uygulanmasını istiyor. Bu durumda emeklilerle birlikte 7 milyona dayanan bu büyük kitle, 2023 seçimleri öncesi büyük müjdeyi alabilecek.

Memur maaşını etkiliyor Emekli aylıkları artıyor

KAMU personeline uygulanan ek göstergeler, memurların çalışırken aldıkları maaşlarını belirlediği gibi, emekli olduktan sonra ellerine geçecek emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında kullanılan en önemli kriterlerinden birini oluşturuyor. Memuriyet döneminde ek göstergesini yükseltmeyi başaran memur, emekli olduğunda daha yüksek aylığa kavuşuyor ve böylece 30-40 yıllık emeği karşılığında alacağı emekli ikramiyesi de yükseliyor. Ek gösterge alanın maaş ve ikramiyelerinde ise ortalama yüzde 20’yi bulan bir artış yaşanıyor.