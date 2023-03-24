Yeniden Refah Cumhur İttifakı’na katıldı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 20 Mart günü yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimlerine müstakil gireceklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplayan Fatih Erbakan’ın liderliğini yaptığı Yeniden Refah Partisi’nin dört gün içinde karar değiştirmesi Ankara’da siyasi gündemine bomba gibi düştü.

20 Mart’ta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde, partisinin temsil ettiği Milli Görüş’ün “herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak seçime girme” kararı aldıklarını açıklamıştı.

“Milli Görüş çizgisinden asla ödün vermeden” yollarına devam ettiklerini belirten Erbakan, “Bu yürüyüşte partimiz kısa zamanda büyük yol aldı” diye konuşmuştu.

Partisinin 14 Mayıs seçimlerine “çok ciddi, belirleyici bir güç” olarak girdiğini belirten Erbakan, Milli Görüş’ün “orijinal istikametine uygun şekilde” temsil edildiğini kaydetmişti.