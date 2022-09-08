Yeniden Refah Partisi’nde 5 ilçe başkanı ve yönetimi istifa etti

Kayseri Yeniden Refah Partisi Kocasinan, Develi, Tomarza, Felahiye ve Yahyalı ilçe başkanları istifa etti. İlçe başkanları, Kayseri İl Başkanı Önder Narin ile uyum içerisinde hareket edemediklerin dolayı istifa kararı aldıklarını kaydetti.

Müslüm EVCİ

Kayseri Yeniden Refah Partisi Kocasinan, Develi, Tomarza, Felahiye ve Yahyalı ilçe başkanları istifa etti.

“İL BAŞKANIYLA UYUM İÇERİSİNDE HAREKET EDEMEDİK”

Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç, istifa nedenini olarak İl Başkanı Önder Narin’i işaret etti.

Kılınç, şöyle konuştu:

*Yapabileceğimiz sözleri vermek, verdiğimiz sözleri de yerine getirmek için; Yeniden Refah Partisi çatısı altında buluşmanın onurunu bu güne kadar şerefle taşıdık ve bundan sonrada taşıma gayreti içerisinde olacağız.

*Lakin üzülerek belirtmek isteriz ki; Kayseri İl Başkanı Önder Narin ile bir türlü uyum içerisinde hareket edemediğimizden ve aynı doğrularda bir araya gelemediğimizden dolayı, Yeniden Refah Partisi Kocasinan, Develi, Tomarza, Yahyalı, Felahiye; İlçe Teşkilat yönetimleri, Gençlik Kolları, Hanım Kolları ve Mahalle Başkanları olmak üzere bütün ilçe teşkilatları olarak görevlerimizden istifa ediyoruz.

*İstifa ile alakalı detayları önümüzdeki günlerde toplu bir şekilde basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaşacağız.