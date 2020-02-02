Yenikapı futbol sahalarında geri sayım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Yenikapı Futbol Sahaları tamamlanmak üzere. Fatih sahilinde bulunan Yenikapı Etkinlik Alanında yapılan tesiste 68×105 metre ve 45×90 metre olmak üzere iki adet futbol sahası yer alıyor.

Suni çimle kaplanan ve etrafları çelik konstrüksiyon ile çevrilen sahalarda 1000 kişilik ve 400 kişilik tribünler bulunuyor. İçinde takım ve hakem soyunma odalarının, idari bölümlerin ve kafeterya ile otopark alanlarının bulunduğu tesiste inşaat çalışmaları tamamlandı.

Elektrik-elektronik testlerin yapıldığı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiği İBB Yenikapı Futbol Sahaları’nın tefrişat işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şubat ayı içerisinde hizmete açılacak.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne ait tesisler, İBB iştiraki SPOR İSTANBUL tarafından işletilecek. Bölgede faaliyetlerini sürdüren spor kulüpleri ve sporcular antrenmanlarını burada yapabilecek.

İBB’nindiğer stat ve sahalarında olduğu gibi kulüplerin müsabakalarını oynayabilecekleri tesis, 68×105 metre ölçülerindeki büyük sahası ile Amatör Lig ve alt yapı maçlarına da ev sahipliği yapacak.

İBB, Yenikapı’nın dışında şehrin farklı noktalarında 16 spor tesisinin yapımına da devam ediyor. 13 ilçede yapılan; yüzme havuzları, statlar ve spor komplekslerinden oluşan yeni tesislerin önemli bir kısmı bu yıl tamamlanarak İstanbulluların kullanımına sunulacak.