Yenileneceği söylenen Süleymaniye kentsel çöküntü alanı oldu

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan İstanbul Süleymaniye’de Katar tarafından yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmaları 2018 yılında başlayacaktı. İlk etapta 102 bin metrekarelik alanda bulunan 327’si tescilli 707 bina yenilenecekti. Ancak çivi çakılmadı, tarihi ve turistik bölge savaştan çıkmış gibi…

İsmail ŞAHİN

2006’da kentsel yenileme alanı ilan edilen İstanbul’un tarihi semti Süleymaniye’ne kentsel çöküntü alanı haline geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki KİPTAŞ ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği Süleymaniye Yenileme Alanı Projesi’nin birinci etabında yer alan 700 bağımsız bölümünün yapımını Kuzu İnşaat ile Katar devletinin Türkiye’de kurduğu Diar Süleymaniye Gayrimenkul A.Ş gerçekleştirecekti.

2010’dan beri yıkımların devam ettiği İstanbul’un tarihi semti Süleymaniye’de yenileme çalışmaları 30 Kasım 2018’de gerçekleştirilen temel atma töreniyle başladı.

Toplam 700 dönümlük alanın 102 dönümünü kapsayan ilk etapta geçen sürede projede yer alacak binaların örneklerinin yapımı tamamlanabildi.

SAVAŞTAN ÇIKMIŞ GİBİ

KİPTAŞ’ın yıllardır bina topladığı Süleymaniye yıllardır atıl halde bekletildiği için şu anda savaştan çıkmış bir semt görünümünde. SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre, kentsel dönüşümün başlamamasının nedeni hali hazırda devam eden davalar… AKP döneminin İBB’si ile el sıkışan Katarlıların projeye devam edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Mahalle aralarında kapı ve pencereleri sökülmüş boş betonarme binalar, yarısı çökmüş ahşap evler, terk edilmiş sokaklarında hurda otomobillerin bırakıldığı Süleymaniye adeta korku filmlerinin çekildiği film platolarını andırıyor.

Sokak aralarında yıkılmış birçok binanın boş arazisine ise çevre esnafı araçlarını park ediyor.

Osmanlı döneminde İstanbul’un en değerli yerlerinden biri olan Süleymaniye’de bir zamanlar yaşayan ulemalar ve medrese öğrencilerinin yerini şimdi kağıt toplayıcıları almış durumda.

BETON TEPKİSİ

O tarihte maliyeti 2.9 milyar lira olarak açıklanan ve üç yılda tamamlanacağı söylenen birinci etap için yapılan örnek binalar ise çevresi sakinlerinin tepkisine neden olmuştu.

Yeni yapılan binaların bölgenin ruhunu yansıtmadığını ifade eden semt sakinleri “Tarihi yapıları yıkıp betonla yeniden yapmak cinayettir. Osmanlı ahşap mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı Süleymaniye’ye ihanet ediliyor” değerlendirmesini yaptı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan İstanbul’un 4 bölgesinden biri olan Süleymaniye’deki yenileme çalışmaları eğer tamamlanabilirse yeni yapıların yüzde 90’ının konut, yüzde 10’unun ise iş yeri olması planlanıyor.

ERDOĞAN ASLINA UYGUN OLACAK DEMİŞTİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Şubat 2019 günü katıldığı bir televizyon programında İstanbul’da Süleymaniye Camii’nin etrafındaki tarihi eserlerin yıkılıp yeniden yapılacağını belirterek “Bütün o tarihi eserler vesaire, oralar şu anda Katar-Türkiye-Kiptaş işbirliğiyle yıkılıp, aslına uygun olarak inşa edilecek. Orası mesela çok ciddi bir çekim haline gelecek. Bitince bambaşka olacak” ifadelerini kullandı.

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