Yenilenen Jeep Compass, Türkiye'de satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) – Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, "Markamızın pazarda büyümesine önemli katkıda bulunacak olan Compass’tan bu sene 2 bin adet satış gerçekleştirerek bu sınıfın en çok satan premium oyuncusu olmayı hedefliyoruz. Compass, en iyi satış performansını bu yıl gösterecek." dedi.

Türkiye’de satışa sunulan yeni Jeep Compass'ın tanıtımı, Koç Topluluğu Spor Kulübü Bağlarbaşı Korusu içindeki Jeep Experience Center'da (JEC) açık hava toplantısıyla gerçekleştirildi.

Jeep Marka Direktörü Süslü, toplantıda yaptığı konuşmada, 2021'i, geçen seneye kıyasla yüzde 20’lik büyüme ve 5 bin 300 adetlik satış ile kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

– "Türkiye'de en çok büyüyen marka olduk"

Jeep markası ile 2020 yılında yüzde 100'e yakın büyüme yakaladıklarını aktaran Süslü, ayrıca Jeep'in, satışlarını Avrupa’da 2009 yılından bugüne 6, Türkiye’de ise 10 kat artırarak en çok büyüyen marka olduğunu kaydetti.

Süslü, "Son 4 yılda otomobil pazarındaki ağırlığı yüzde 22'den yüzde 31'e yükselen SUV pazarında konumunuzu güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz." dedi.

– "Compass, en iyi satış performansını bu yıl gösterecek"

Özgür Süslü, bu sene 2 bin adet Compass satışı gerçekleştirerek kompakt SUV segmentinin en iyi oyuncusu olacaklarını belirterek, yenilenen Jeep Compass'ı 4 farklı donanım seviyesiyle satışa sunduklarını bildirdi.

Süslü, "Yenilenen Compass, Longitude, Limited, S Limited ve 80'inci Yıl Özel versiyonundan oluşan gam ile lansmana özel 459 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlarda yerini alıyor. Kompakt SUV sınıfındaki modelimiz Compass’ın satış adetlerini 2017 yılından günümüze 10 katına çıkarttık. Markamızın pazarda büyümesine önemli katkıda bulunacak olan Compass’tan bu sene 2 bin adet satış gerçekleştirerek bu sınıfın en çok satan premium oyuncusu olmayı hedefliyoruz. Compass, en iyi satış performansını bu yıl gösterecek." diye konuştu.

– "Yeni Compass fiyatları 499 bin TL’den başlayacak"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Süslü, SUV pazarının büyüme trendinin hız kesmeden devam ettiğini, salgının bunu daha da hızlandırdığını belirterek, 2025 yılına kadar SUV satışlarının sedan satışlarını geçebileceğini söyledi.

Yeni Jeep Compass'ta lansmana özel yüzde 8 indirim sunulduğunu bildiren Süslü, şunları kaydetti:

"Tüm versiyonlara eklenen ilave donanımlar sayesinde sınıfının en donanımlısı Compass, eskisine göre 40 bin TL'ye varan ilave indirimle sunuluyor. Yeni Compass fiyatları eski modele göre sadece 38 bin TL artışla 499 bin TL'den başlayacak. En çok satmayı planladığımız Limited versiyonu 539 bin, lansmana özel versiyonumuz 80'inci yıl 589 bin TL fiyat etiketine sahip olacak. Ürün gamının en üstünde yer alacak 4Xe S Limited versiyonunun liste fiyatı ise 869 bin TL olacak. Lansman dönemine özel ise yüzde 8 indirim sunacağız. Böylece fiyatlarımız 459 bin 900 TL’den başlayacak. S Limited 4xe donanımında 799 bin TL'ye ulaşacak. Lansman dönemi boyunca 30 bin TL değerindeki Panoramic Pack ve Tech Pack’i de Limited ve 80'inci yıl versiyonlarında hediye edeceğiz. Son olarak Compass’a özel uzatılmış garanti alanlara yüzde 1,59 faiz oranlı kredi sunacağız."

– "Otomobil pazarını 650-700 bin aralığında öngörüyoruz"

Jeep Marka Direktörü Süslü, Türkiye otomobil pazarı beklentilerine ilişkin bir soru üzerine, "Otomobil pazarının geçtiğimiz yılın bir miktar üzerinde, 650-700 bin aralığında gerçeklemesini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde normalleşme süreci de var. Normalleşme sürecinin etkisiyle insanlar artık daha çok dışarı çıkıyor. Bu da otomobile olan talebi artırıyor. Dolayısıyla evet, kurda son birkaç aydır olumsuz bir gelişme var ama Türkiye'deki toplam dinamiklere baktığımız zaman dinamiklerin canlı olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

– "Markanın 'istediğin yere git, özgürce yaşa' felsefesine sadık bir yapı sergiliyor"

Jeep Pazarlama Müdürü Övgü Özarpacı ise yenilenen modelin tasarım ve teknolojik ögeleri hakkında bilgi verdi.

Özarpacı, "Jeep Compass'ın markanın ruhunu yansıtan 7'li ızgarasının formunda yapılan değişiklik, araca 3D bir görünüm kazandırdı. Yeni krom çerçeveli ızgara ve yeni ön tampon tasarımıyla Compass, bir önceki nesline göre daha kaslı ve daha güçlü bir görünüm kazandı. Tasarımı değişen Bi-Xenon farlar ise yerlerini daha yüksek enerji verimliliği sağlayan Led farlara bıraktı. İç mekandaki konfor ve teknoloji ögeleri ise aracın şık ve aynı zamanda zamanın ruhunu yakaladığını da gösterecek şekilde tasarlandı. Yenilenen Compass, günlük hayatın ulaşım gereksinimi ve zorlu yol koşullarındaki kullanım gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyor ve böylece markanın 'istediğin yere git, özgürce yaşa' felsefesine sadık bir yapı sergiliyor." diye konuştu.

– Daha üstün güvenlik özellikleri ve sürüş modları

Verilen bilgiye göre, Jeep markasının karakteristik tasarım kodlarını ve sürüş özelliklerini, gelişmiş güvenlik ve bağlanabilirlik teknolojileriyle destekleyerek özgün karakteriyle sınıfında öne çıkan Compass, 80 yıllık Jeep mirasını teknolojik özellikleri ve DNA’sındaki becerileriyle tamamlıyor.

Yenilenen Compass, ADAS otonom sürüş güvenlik sistemleri ile donatılıyor. Trafik İşareti Tanıma, yoldaki trafik işaretlerini arabanın ön camındaki kamerayla tespit ederek aracın 10,25 inçlik full dijital gösterge paneline yansıtıyor. Aracın hızını otomatik olarak uyarlayan Akıllı Hız Asistanı Sürücü Yorgunluk Asistanı, Yaya ve Bisiklet Tanıma gibi özellikler, Compass'ta güvenli bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Yenilenen Compass'ta 1,3 litrelik ve 150 HP’lik motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Compass’ın PHEV versiyonunda ise 1,3 litrelik motorun gücü 240 HP’ye çıkıyor. PHEV Compass’ta 6 vitesli tam otomatik şanzıman gücünü eAWD dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden yola aktarıyor.

Yeni Jeep Compass, gelişmiş teknolojileriyle beklentilere en iyi şekilde cevap vermeyi hedefliyor. Full-HD dijital 10,25 inçlik TFT dijital gösterge paneli ile birlikte versiyona göre 8,4 inç ila 10,1 inç arasında değişen tablet ekran boyutlarıyla Uconnect 5 keyifli bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Bir önceki nesline göre daha yüksekte konumlandırılan dokunmatik ekran, sürücüsünün gözünü yoldan daha az ayırmasını sağlarken, yeni işlemci Android sistemin 5 kat daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonu, etkileşimli 3-Boyutlu TomTom navigasyon ve ses komut sistemiyle Uconnect hizmetleri, Compass ile sürüşü daha keyifli hale getiriyor. Compass’ın yeniden tasarlanan iç mekanı bir önceki modele oranla daha fonksiyonel bir yapı ortaya koyuyor. Otomobilin yenilenen orta konsolu 5 litrelik saklama alanı kullanıma sunuyor. Ayrıca, tamamen değişen ön konsol, genişletilip yükseltilen orta konsol, Wagonner’da da kullanılan direksiyon simidi, kapı panelleri ve uygulanan titiz işçilik yüksek kalite ve konfor hissini destekliyor.

– 4 farklı donanım seviyesi bulunuyor

Yeni Jeep Compass'ta Longitude, Limited, S Limited ve 80’inci Yıl Özel versiyonu olmak üzere 4 farklı donanım seviyesi bulunuyor. Longitude versiyonunda mavi dikişli kumaş koltuklar ve Longitude versiyonundan itibaren standart sunulan kablosuz şart özelliği bulunuyor. Longitude donanımında ayrıca 7 inçlik TFT gösterge paneli, 8,4 inçlik UConnect ekran ve full led ön farlar, ADAS özellikleri de standart olarak sunuluyor. Limited donanım seviyesinde tekno deri/kumaş koltukların yanı sıra uzun far asistanı, 10,1 inçlik Uconnect ekran, 10,25 inçlik full dijital gösterge paneli de standart olarak yer alıyor.

Markanın 80’inci yılına özel olarak üretilen versiyonda ise Limited versiyona ilave olarak, 10,1 inçlik UConnect navigasyon, 19 inç alaşımlı jantlar, panaromik açılır cam tavan, deri koltuklar, ısıtmalı, 8 farklı yöne ayarlanabilen elektrikli koltuklar, sürücü koltuğu hafızası, ısıtmalı direksiyon simidi, 80’inci yıl özel versiyona özel Granit Kristal vurgularla zenginleştirilen "80. Yıl Dönümü" logosu, tungsten dikişli ve "80’inci Yıl" logosuna sahip elmas desenli koltuk döşemeleri bulunuyor. Özel versiyonların iç mekanlarını ise parlak siyah vurgular ve koltuklarla paspaslardaki logo etiketleri gibi özel tasarım ipuçları süslüyor.

Compass’ın en üst versiyonu olan S Limited donanım seviyesinde ise "80’inci Yıl" versiyonunda yer alan özelliklere ek olarak Alpine Premium ses sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 360 derece kamera ve S Limited versiyona özel havalandırmalı ön koltuklar yer alıyor.

Sunroof ise 80'inci Yıl ve S Limited versiyonlarında standart olarak sunuluyor.