‘Yeni’ler borsada kayıp yaşatabilir

2020’nin başından itibaren hisse senedi piyasalarında yatırımcı sayısı 786 bin 128 kişi artarken, toplam yatırımcı sayısı da 2 milyonu aşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Aylık bazda ortalama 63 bin yatırımcının hisse senedi piyasaları ile tanıştığı bu dönem borsada manipülasyon (piyasa dolandırıcılığı) tehlikesini de beraberinde getirdi. Borsa İstanbul’da yüksek riskli işlem yapan deneyimsiz yatırımcıları işaret ederek; manipülasyona karşı sosyal medya hesaplarını yakından izlediklerini belirten Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, ‘yeni yatırımcı’ uyarısı yaptı.

YAKIN TAKİPTEYİZ

Taşkesenoğlu, geçen yıl borsaya katılan 786 bin yeni yatırımcının risk kurgusunu doğru yapamaması durumunda da bunun piyasalar için önemli bir kayıp olabileceğine dikkat çekti. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen “2021’de Halka Arz Süreçleri: Kalıcı Sermayeye Erişimi Nasıl Kolaylaştırırız” başlıklı webinarda yaptığı konuşmada Taşkesenlioğlu, bu konuda çok yönlü şekilde çalıştıklarını belirterek, bir taraftan bireysel yatırımcıları uyarırken, diğer taraftan bu kişilerin yoğun şekilde bulundukları ve etkilendikleri sosyal medya platformlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

RİSKİ ANLAMALILAR

Taşkesenlioğlu, “Yatırımcıların kalıcı olabilmeleri için getiri hedefinin nasıl risk içerdiğini anlamaları, kararlarının muhtemel sonuçlarını analitik biçimde hesap edebilmeleri gerekiyor. 2020 yılında hisse senedi piyasalarına giren 786 bin yeni yatırımcı risk getiri beklentilerini doğru kurgulayamazsa bu uzun vadede önemli talep kaybı haline gelebilir” uyarısında bulundu. SPK, yatırımcıların sosyal medya tüyoları ile yüksek riskli işlemlere yönelmesinin önüne geçmek için yaptığı denetimlerde manipülasyon ve bilgi suiistimali suçu kapsamında 2020 yılında 104 kişiye toplam 80.6 milyon TL idari para cezası uyguladı.

KALICI OLMAYAN ŞİRKET İMAJ ZEDELER

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2020 yılında pay piyasası işlem hacminin bir önceki yıla göre yüzde 200’ün üzerinde artışla 6.6 trilyon TL’ye ulaştığını kaydetti. Taşkesenlioğlu, “Kısa vadede halka arz olan şirket sayısının artması cazip görülebilmektedir, ancak borsa kotunda kalıcı olamayan şirketler uzun vadede sermaye piyasasının imajını ve yatırımcı güvenini de zedeliyor” dedi ve halka arz ile birlikte artık geniş kitlelere karşı sorumlu oldukları konusunda şirketleri uyardı.