Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Ekonomi Reform Paketi'ni değerlendirdi:

TBMM (AA) – Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin, "Ekonomide üretim olmadan açıklanacak hiçbir paketin doğrudan bir etkisi olmayacak." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mısır ile olan yumuşama sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Türkiye adına mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, devletlerin, pragmatizm üzerine ilişkilerini yürütmesi halinde kazanabileceğini kaydetti.

Yılmaz, "Mısır ile bu konuda yapılacak temaslar, umuyorum Doğu Akdeniz'deki çıkmaza giren münhasır ekonomik bölgenin ilanı konusuna yardımcı olur ve Yunanistan'ın bir noktada dizginlenmesi, Yunanistan'ın lehine dönen dengelerin Türkiye lehine çevrilmesi konusunda katkı sağlayabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün sorunların çözülemeyebileceğini ancak ilişkilerin başlatılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Mısır ile ilişkiler devam ederse Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgedeki ülkelerle olan sorunun çözümüne de katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Yılmaz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en büyük önceliğinin münhasır ekonomik bölgenin ilan edilmesi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı paketi açıkladığını ancak kendisinin yargı üzerinde vesayetinin olduğunu iddia eden Yılmaz, "Yargının üzerindeki vesayeti kalkmadığı için yargının üzerindeki reform kısmi bir şey olabilir. İşin esasına dönük olamaz. Sorun, kendi yetkileridir." dedi.

Yılmaz, Erdoğan'ın ekonomik paket de açıkladığını ifade ederek, tasarrufun gerekli olduğunu ancak bu tasarrufu önce Cumhurbaşkanının yapması gerektiğini söyledi.

Bugünkü istikrarsızlığın ve ekonomik bozulmanın asıl kaynağının yeni yönetim modeli olduğunu öne süren Yılmaz, "Bu yönetim modeli devam ettiği sürece Türkiye'nin asla bir arpa boyu yol alması mümkün değildir." görüşünü savundu.

Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün açıklanan bu paketin üretimle alakası var mı? Üretime dönük ciddi bir açılım görmüyorum. Türkiye'de milli ekonomi yoktur. Tarım ve hayvancılık dibe vurmuştur. Planlama, denetim, şeffaflık yoktur. Kamu ihlallerinde liyakate haiz olanlar kamuoyu ile paylaşılacakmış. Güzel gibi görünüyor ama hastaneler, yollar, köprüler kimlere gitti? Nasıl gitti? Vatandaşın bildiği tek bir şey vardır; vergi, ceza ve zam ekonomisidir. Üretimin olmadığı bir toplumda hangi önerilerde bulunulursa bulunulsun bu sözde kalır.

Ekonomide üretim olmadan açıklanacak hiçbir paketin doğrudan bir etkisi olmayacak."