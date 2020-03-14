Yer istasyonlarının kontrolüne “yerli ve milli” yazılım

WASHINGTON (AA) – ARİFE YILDIZ ÜNAL – Profen İş Geliştirme Grup Başkanı Cem Odaman, uydu yer istasyonlarının izlenmesi ve yönetimi için yerli ve milli olarak geliştirilen "Kontrol ve İzleme Yazılım Sistemi"nin yurt dışında da kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Odaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2020 Fuarı'nda sergiledikleri ürünlerin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Uydu teknolojileri alanında dünyanın en büyük ve en önemli fuarı olarak kabul edilen Satellite 2020'nin Profen açısından oldukça verimli geçtiğini belirten Odaman, şirketlerinin dünya pazarında bilinen ürün ve hizmetleriyle aranılan bir seviyede olduğunu dile getirdi.

Kontrol ve İzleme Yazılım Sistemi'nin kendi bünyelerinde geliştirildiğini ve yurt içinde "YIGIT" adıyla pazarlanarak çok sayıda projede başarılı şekilde kullanıldığını anlatan Odaman, daha sonra sistemin dünyanın çeşitli ülkelerine de pazarlandığını ifade etti.

Odaman, sistemin yurt dışına "EagleEYE Tesis Yönetim Sistemi" adıyla taşındığını ve satış grafiğinin de oldukça başarılı seyrettiğini söyledi.

Odaman, EagleEYE'ın uydu teleport, telekom sistemleri, SCADA tipi uygulamalar, veri merkezi uygulamaları, IoT uygulamaları ve akıllı yönetim gerektiren tesisler için geliştirilen eksiksiz bir sistem yönetim aracı olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Uydu yer istasyonlarının kontrolü için yerli ve milli olarak geliştirilen Kontrol ve İzleme Yazılım Sistemi, EagleEYE markasıyla dünya pazarında da kullanılmaya başlandı. Yer istasyonlarının monitör, kontrol ve yönetimini sağlayan EagleEYE, iş akışlarını düzenleyen, bakım süreçlerini yönetebilen ve belirlenen formatta ve kriterlerde raporlama yapabilen ileri seviye özelliklere sahip. Bu yönleriyle yurt dışında da tercih ediliyor."