YERALTI | SUÇLU VE GÜÇLÜ – 1.BÖLÜM





Patreon'dan destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek

Cüneyt Özdemir Katıl Butonuna basmak için ►https://www.youtube.com/channel/UCkwH…

Ethereum ile destek olmak için► 0x1E4dfE4a5B00De6e60dAa0dc7d9302c5956fb977

Solana ile destek olmak için► CzKUWgSAvdMWg4F1ZiKMLnuH7eLyZFDp38wKKt3Fjuqe

—

Kanalımızdaki belgesellerimiz yeni bir belgesel ile devam ediyor. Yeraltı:Suçlu ve Güçlü belgeselinde geçmişten günümüze mafya-devlet ilişkisi, mafyanın yapılanma süreci ele alınıyor. Mafya liderlerinin kendilerine devlet içinde yer edinme süreci anlatılıyor. İlişkiler nasıl gelişiyor önemli isimler yanıtlıyor. Mafya belgeseli Türkiye'deki ve dünyadaki mafya oluşumunun derinine iniyor.Mafya dünyasının perde arkası inceleniyor. Bir Cüneyt Özdemir yapımı olan Yeraltı:Suçlu ve Güçlü tüm hızıyla devam ediyor.

—

Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar

Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube

—

Sosyal Medya ►

http://instagram.com/cuneytozdemir

Tweets by cuneytozdemir

—

#cuneytozdemir