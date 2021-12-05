YERALTI | SUÇLU VE GÜÇLÜ – 2.BÖLÜM | PİRANHANIN DİŞLERİ

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Yeraltı:Suçlu ve Güçlü belgeselimizin ikinci bölümüyle sizlerleyiz. İnci baba nasıl bir karakterdi? Hayvanlar alemine neden düşkündü? Evinde beslediği iki kaplanının ismi neydi? İnci babanın et yiyen balıklar ve kaplanlarla ilişkisi neydi? İnsan yiyen piranhalar ne anlama geliyordu? İnci baba kendine özgü hangi ceza yöntemini kullanıyordu? Demirel’e yakınlığını nasıl tarif etti? Demirel’in Topal Osmanı olmak ne demek? Yeraltı dünyası siyasetçilerle nasıl ilişki kuruyor? Suç örgütlerine düzenlenen ilk operasyonlar hangileriydi? 12 Mart muhtırası yeraltı dünyasını nasıl etkiledi? Babalar operasyonlarını kim düzenledi? Türkiye 80 darbesinde neler yaşadı? 12 Eylül hangi yeraltı gruplarını oluşturdu? Ülkücü babalar tabiri nasıl ortaya çıktı? Yeraltı belgeselinin bu bölümünde sıkı yönetim altındaki Türkiye’nin toplumsal değişimini ve yeraltı dünyasının dönüşümünü anlatacağız.Yeraltı:Suçlu ve Güçlü tüm hızıyla devam ediyor.

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