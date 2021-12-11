YERALTI | SUÇLU VE GÜÇLÜ – 3.BÖLÜM | SİSTEMDE KAÇAK VAR

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Yeraltı – Suçlu ve Güçlü Belgeselinin bu bölümünde "Babalar alemine" doğru renkli bir yolculuğa çıkacağız. Yeraltı dünyasının babaları hangi ortamlarda, nasıl eğlenirdi? Türkiye'nin bir dönemine damga vuran gazino kültürü neydi? Hangi ünlü isimler gazinolarda sahne aldı? Gazinolarla yeraltı dünyasının nasıl bir bağlantısı vardı? Hangi baba gazino reklamlarını dağıtmak için reklam ajansı kurdu? Gazino masalarında hangi pazarlıklar yapıldı, hangi kararlar alındı? MİT raporları eğlence dünyasını nasıl sarstı? 80'li yıllarda kaçakçılık nasıl en parlak suç haline geldi? Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu hangi gerçekleri ortaya çıkardı? Kumarhaneler kralını kim, nasıl tahtından etti? Hepsi ve daha fazlası için gelin gazinolar döneminde renkli bir yolculuğa çıkalım.

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