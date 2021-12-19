YERALTI | SUÇLU VE GÜÇLÜ – 4.BÖLÜM | SUSURLUK

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Yeraltı – Suçlu ve Güçlü Belgeselinin bu bölümünde sizlere Türkiye'nin tarihine geçen bir trafik kazasını anlatacağız. 3 Kasım 1996'da bir kamyonun altında kalan Mercedes'in içinden çıkanlar yeraltı dünyasının siyaset ve emniyetle ilişkisini ortaya serdi. O arabadan çıkan isimler kimlerdi? Kazadan kurtulan milletvekili Sedat Bucak hangi aşirete bağlı? Aşiretler hangi alanda kilit rol oynadı? Abdullah Çatlı kim? Neden aranıyordu? Çatlı'nın kimliğini hangi gazete, nasıl ortaya çıkardı? Susurluk öncesi dönem Türkiye için neden karanlıktı? Susurluk kazası faili meçhuller döneminin sonucu muydu? 90'lı yıllarda Güneydoğu'da hangi olaylar yaşandı? Susurluk kazasına kamuoyu nasıl tepki verdi? Sürekli aydınlık için 1 dakika karanlık eylemleri nasıl başladı? Adaleti harekete geçirdi mi? Erbakan eylemlerle nasıl dalga geçti? Çiller ve Mehmet Ağar hangi açıklamalarda bulundu? Mesut Yılmaz'ın yönetime geçmesiyle neler değişti?Susurluk kazası Türkiye için ne anlama geliyor? Yeraltı belgeselinin yeni bölümüne tüm bu sorulara cevap arayacağız?

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