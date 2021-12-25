YERALTI | SUÇLU VE GÜÇLÜ – 5.BÖLÜM | PARANIN TURASI

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Yeraltı – Suçlu ve Güçlü'nün bu bölümünde yeraltı dünyasının para kaynaklarını öğreneceğiz. Yeraltı dünyası kimlerle iş birliği kuruyor? İhalelere nasıl müdahale ediyor? Türkiye'nin tarihine geçen Türkbank ihalesi ne? Kimler karıştı? Hangi hükümet, nasıl düşürüldü? Mesut Yılmaz nasıl Yüce Divan'a gitti? Hangi futbolcuların hangi yeraltı dünyası isimleriyle ilişkisi var? Suç örgütleri futbola nasıl müdahale ediyor? Sedat Peker'İn etkili olduğu futbol takımı hangisi? Hangi futbolcularla dostluğu var? Devlet yeraltı örgütlerini kullandı mı? Derin devlet nedir? Kimlerden oluşur? Derin devletin temsilcileri kimler? Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım kim? Neler yaptı? Mehmet Ağar derin devletle ilgili neler söyledi? Yeraltı dünyasıyla mücadelede hangi önemli yasalar çıkarıldı? Kimlere operasyon düzenlendi? Türkiye'nin en etkin baronu kim? Yanlış hedef nasıl kan davasına dönüştü? Zindaşti kim? Dünya çapında seri ölümler nasıl, neden yaşandı? Yeraltı – Suçlu ve Güçlü Belgeselinin bu bölümünde Yeraltı dünyasına doğru ''derin'' bir yolculuğa çıkıyoruz.

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