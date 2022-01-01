YERALTI | SUÇLU VE GÜÇLÜ – 6.BÖLÜM | REİS

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Yaraltı Suçlu ve Güçlü belgeselimizin son bölümünde ifşaatlarıyla gündemden düşmeyen Sedat Peker’in hayatına yakından bakacağız. Sedat Peker kimdir? Peker ismini kamuoyu ilk ne zaman duydu? Bugüne kadar hangi olaylara ismi karıştı? 1999’da neden yurt dışına çıktı, nasıl geri geldi? Hakında hangi iddialar vardı? Futbol alanında nasıl etkili oldu? Kimlerle dostluk kurdu? Nasıl magazin figürüne dönüştü? Hangi ünlü isimlerle dostluk kurdu? Kelebek Operasyonunu hangi isim düzenledi? Hangi bulgulara ulaşıldı? Ergenekon davasında neyle suçlandı? Kendini tutuklayan ismlerle nasıl aynı koğuşları paylaştı? Nasıl mitingler düzenleyen siyasi bir figüre dönüştü? Sokakta nasıl güç kazandı? Hangi olay yaratan açıklamalarda bulundu? Neden tasfiye etti? Nasıl yurt dışına çıktı? Hangi rotayı kullandı? Kimlerle ilgili hangi iddialarda bulundu? Bundan sonra neler olacak? Hepsi ve daha fazlası Yeraltı – Suçlu ve Güçlü’nün son bölümünde karşınızda olacak.

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