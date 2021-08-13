Yere sigara izmariti attı, tutuklandı

Yazan:
Alaturka Online
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangınla ilgili N.S. gözaltına alındı. N.S., attığı sigara izmariti nedeniyle yangının meydana geldiğini belirtirken, mahkeme sevk edilen şahıs tutuklandı.

Yayınlanma: 21:36 – 13 Ağustos 2021

Yere sigara izmariti attı, tutuklandı

Gebze’nin Eskihisar Mahallesinde salı günü otların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alevlerin sardığı kuruyan otlar ve çalılar yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, N.S.yi gözaltına aldı.

5 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan N.S., ifadesinde, bölgede bulunduğu sırada yangının attığı sigara izmaritinden kazara çıktığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA

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