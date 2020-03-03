Yerin 140 metre altındaki eylemde 7’nci gün!

Özel bir şirkete ait bakır madeninde çalışan işçilerin haksız işten çıkarılmalar ve maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylem devam ediyor. Maden alanına gelerek işçilere destek olan CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural ve çevreci gruplar eylem yapan madencilerin sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

İŞÇİLERDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Yerin 140 metre altındaki işçiler, dün çektikleri video ile yetkililere çağrıda bulundu. Eylem yapan maden işçileri adına açıklama yapan bir madenci, kazanılmış haklarının alana kadar eyleme devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Bizler Nesco maden çalışanları olarak iyiyiz.

* Kazanılmış haklarımızı alana kadar mücadeleye devam. Buradan çıkmak yok.

* İşveren olarak sayın Sebahattin Yıldız, Yenice işletmesindeki Nesco Madencilik yetkilileri İsmail Hakkı Akçay ve genel müdür Baki Ocak’a sesleniyoruz.

* Burada oluşabilecek tüm olumsuz olaylardan buradaki yönetim ve Yıldızlar Holding sahibi Sabahattin Yıldız sorumludur.

* Buradan sayın Meclis Başkanı’na, devlet büyüklerine ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyoruz.

* Yer altı emekçileri olarak yardımlarını bekliyoruz.

Öte yandan 40 kişi olarak başlayan eylemde çeşitli nedenlerden dolayı 3 işçi ayrıldı. Maden işçilerinin eylemi 37 kişi ile devam ediyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Maden şirketinden konuyla ilgili yayınlanan açıklamada eylemin hükümeti yıpratmaya yönelik bir çalışma olduğu iddia edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Çalışılmayan yaklaşık üç aylık dönemde personel örgütlendirilerek DİSK’e bağlı DEVMADEN SEN sendikasına üye olmuş ve sendikalaşma sürecine başlamışlardır. Söz konusu sendika ile sorun yaşanmaması adına da personelin çalışmadıkları dönemler dahil olmak üzere tüm ücret alacakları ödenmiş, bugün itibarıyla mevcut personelin Ocak-2020 maaşları da hesaplarına yatırılarak işçilere karşı herhangi bir ücret-maaş borcumuz bulunmamaktadır.

* Bu süreçte gerek ülke barajını gerekse işletme çoğunluğunu elde edemeyen ve yetki belgesini alamayan DEV-MADEN SEN sendikasının yönlendirmesiyle işçilerin talepleri art arda gelmeye başlamış, çalışmadığı için zaten ekonomik olarak zor durumda olan işletmemiz söz konusu talepleri karşılayamaz hale gelmiştir. Talepleri karşılanamayan yaklaşık 40 işçimiz yine söz konusu sendikanın yönlendirmesiyle talepleri yerine getirilinceye kadar yer altına inme ve oradan çıkmama kararı almışlarıdır.

* Burada basında yansıtıldığı gibi yer altında olan personelin “iletişiminin kesildiği, yemek verilmediği, ücretlerinin ödenmediği” gibi haberler gerçeği yansıtmamakta ve durum ile ilgili kamuoyunda şirketimiz aleyhinde olumsuz algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

* Bizler bu süreçte işçimiz ile görüşüp çalışmaya devam etmek istemekteyiz. Şayet çalışan personelin çıkışını istemesi durumunda ise tüm yasal haklarını taksitler halinde ödeyeceğimizi de bilmelerini isteriz. Burada yapılmak istenen yeterli çoğunluğu sağlayamayan DEV-MADEN SEN sendikası ile çeşitli örgütlerin bizler üzerinden ülke gündemine gelmek, hükümetimizi yıpratmaya çalışmalarından ibarettir.

NE OLMUŞTU ?

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait bakır madeninde çalışan işçiler, yaklaşık 4 aydır maaşlarını alamadıkları ve sendikalaştıkları için 10 işçi arkadaşının haksız yere işten çıkartıldığı gerekçesi ile 26 Ocak’ta eylem yapmaya başladılar.