Yerli aşıda yeni gelişme! Başvurular başladı

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Alaturka Online
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TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı.

İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan’da tamamlandı. Nisan ayı sonunda ise Faz-2’nin raporlama işlemi tamamlandı.

Raporlamada corona virüsü aşısı olan gönüllülerin yüzde 100’ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı. E-Nabız sayfasında, “Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız” butonuna yer verildi. DHA

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