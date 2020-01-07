Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

TANITIMI YAPILDI AMA 'FİYATI NE OLACAK?' SORUSU BİR TÜRLÜ YANITINI BULMADI.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YERLİ OTOMOBİLİN HALKIN CEBİNİ SIKINTIYA SOKMAYACAĞINI AÇIKLARKEN, MUSTAFA VARANK'TAN DA MARKAYA İLİŞKİN SÜRPRİZ AÇIKLAMA GELDİ. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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