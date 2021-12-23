Yerli ve milli dolar – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Yerli ve milli dolar” başlıklı 23 Aralık 2021 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Yerli ve milli dolar – Yılmaz Özdil

Türk doları icat ettiler, günlerdir ne olduğunu anlatmaya çalışıyorlar, vadesi şöyle olacak, nominal faizi böyle olacak, yok efendim merkez bankası her sabah kur farkı açıklayacak, vadeden önce çekersen falan filan… Halbuki, böyle çetrefil izahatlara hiç gerek yok aslında.

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Sayın ahalimize şıp diye anlayacağı şekilde izah etmeli.

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Pek meşhur bir yöntem var mesela…

İnternetten temas kurarlar, bu işlere meyilli olduğunuzu hissederlerse randevu isterler, alüminyum folyo kaplı bir kutuyla gelirler, dolar makinesi derler, prototipinin Amerikan merkez bankasından çalındığını, gizlice üretildiğini anlatırlar, kapağını açarlar, çekmecesi vardır, para ebatındaki boş banknot kağıtlarını cekmeceye yerleştirirler, kapağını kapatırlar, arkasındaki hazneye çamaşır makinesine sıvı deterjan koyar gibi solüsyon koyarlar, bu solüsyonun çok gizli bir kimyasal formülü olduğunu söylerler, cep telefonunu şarj eder gibi fişe takarlar, düğmesine basarlar, vuuvvv diye fan sesi duyulur, üç dakika sonra kapağı açarlar, ıslak ıslak dolarlar çıkar. Elbette… O kutuda iç içe kayan bölmeler vardır, düğmeye bastığında boş kağıt çekmecesiyle dolar dolu çekmece yer değiştirir, teyit için götürürsün bankaya, dolarlar gerçektir.

Artık bundan sonrası pazarlığa tabidir.

Bu makineye 100 bin lira ödeyen de var, 300 bin lira ödeyen de…

İstanbul’dan İzmir’e, Bursa’dan Gaziantep’e, ödeyen ödeyene…

Parayı elden tiko alıp, makineyi hemen teslim ediyorlar, “solüsyonu yanımızda taşımıyoruz, yarın kuryeyle göndereceğiz” diyorlar.

Polisimiz yakalamaktan bıktı usandı, sayın ahalimiz ödemekten bıkmadı.

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Doları böyle bir şey zannediyorlar!

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Çalışmadan.

Üretmeden.

Hampadan.

Ucunu göster, bayılıyorlar.

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Dolayısıyla, alengirli finansal izahatlara, uzuuun uzun basın toplantılarına filan hiç gerek yok.

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Bu taraftan Türk lirası sokuyorsun.

Öbür taraftan dolar çıkıyor.

Televizyonda böyle reklam yap…

Sayın ahalimiz leb demeden leblebiyi anlasın.

Yılmaz Özdil