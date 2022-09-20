‘Yerli ve milli Escobar’ afişleri indirilen Zafer Partisi’nden yeni afiş

Zafer Partisi Konya İl Başkanlığı’ndaki ‘Yerli ve milli Escobar’ afişinin polis ekipleri tarafından kaldırılmasının ardından binaya dikkat çeken yeni bir afiş asıldı. Artan kira fiyatlarına vurgu yapılan afişte, “Gücünüz yetiyorsa ev kiralarını indirin” ifadeleri yer aldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın talimatıyla birçok il başkanlığı binasına ‘Yerli ve Milli Escobar’ afişleri asılmış ve afişler polisin müdahalesi sonucu indirilmişti.

Konya’da da Zafer Partisi İl Başkanlığı’na asılan ‘Yerli ve Milli Escobar’ afişinin polis ekipleri tarafından indirilmesinin ardından binaya dikkat çeken yeni bir afiş asıldı.

ARTAN KİRA FİYATLARINA VURGU YAPILDI

Fahiş şekilde yükselen kira fiyatlarına vurgu yapılan afişte, “Gücünüz yetiyorsa ev kiralarını indirin” ifadeleri yer aldı.

“KİRA ARTIŞLARI ANORMAL BOYUTLARA ULAŞTI”

Konuyla ilgili açıklama yapan Zafer Partisi Konya İl Başkanı Salih Ümütkesmez, geliri düşük ailelerin kirada kalmalarının çok zorlaştığını söyledi. Milleti her alanda zorlu bir dönemin beklediğini kaydeden Ümütkesmez, şöyle konuştu:

“Kira artışları anormal boyuta ulaştı. Asgari ücretle çalışanların, emeklilerin tek maaşla geçinenlerin kirada kalmaları çok zorlaşıyor. Gurbette okuyan öğrencilerimizin ve ailelerinin işi daha zor.

Devlet yurtlarında kalan öğrencilerimiz kısmen rahatlar. Orada da odalardaki öğrenci sayısını artırıyorlar.

İktidarın eteklerinden tutan mutlu bir azınlık dışında milletimizi her alanda zorlu bir dönem bekliyor. Zafer Partisi olarak milletimizin sıkıntı yaşadığı her konuda çalışmamız devam edecektir.”

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