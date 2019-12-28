Yerli Ve Milli Otomobilimizin Tanıtımı Yapıldı Halk Ne Diyor ?





Türkiye’nin ilk yerli otomobil girişimi Devrim’in ardından, fikri mülkiyet haklarına sahip bir otomotiv markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Grubu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafınca geliştirilen yerli otomobilin tanıtımı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla Gebze’de düzenlenen törenle gerçekleşti.

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