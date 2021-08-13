Yerli VLP aşı adayında Faz-2 aşılamaları tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz-1 aşamasında kendisinin de gönüllü olduğu, virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) yerli Covid-19 aşısının Faz-2 çalışmasının tamamlandığı açıkladı.

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel’in, eşi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) Prof. Dr. Mayda Gürsel ile ‘TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu’ çatısı altında geliştirdiği yerli VLP aşısının 26 Haziran’da başlayan Faz-2 çalışmaları tamamlandı.

Konuya ilişkin Twitter’daki hesabından değerlendirmelerde bulunan Bakan Mustafa Varank, dünyada uygulamaya giren veya hâlâ üzerinde çalışılan farklı aşıların bulunduğunu, bunlardan bazılarının yenilikçi teknolojileri barındırdığını belirterek, “VLP aşı adayımız da inovatif yöntemle geliştirilen aşı adaylarında biri olarak dikkat çekiyor” dedi.

5 VLP AŞI ADAYI

Bakan Varank, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonu doğrultusunda ‘TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu’nu hayata geçirdiklerini anlatarak, “VLP aşı adayımız bu platformdaki başarılı çalışmalardan bir tanesi. Dünyada klinik aşamaya gelmiş 5 VLP aşı adayı var. Bunlardan ikisi Kanada’da, biri Hollanda’da. Bir diğer VLP aşısı üzerinde Hindistan, ABD ve İngiltere ortaklaşa çalışıyor. Bu 5 aşı adayından biri de Mayda ve İhsan hocalarımızın çalışması” dedi.

Yerli VLP aşısının büyük potansiyel barındırdığını belirten Varank, “Biz de bakanlık olarak bu potansiyele inandık. 27 Mart’ta ilk klinik denemeleri başlayan Faz 1 çalışmasında TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal ile birlikte gönüllü olarak yer aldık” açıklamasında bulundu.

‘YAN ETKİYLE KARŞILAŞMADIK’

Bakan Varank, VLP aşı adayında Faz-1’in ardından Faz-2 aşılamalarının da başarıyla tamamlandığını kaydederek, “Eylül’de yerli VLP aşısının Faz-3 çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir yan etkiyle veya olumsuzlukla karşılaşmadık. İnsan denemelerinin Faz-3 aşamasında daha fazla gönüllüye ihtiyacımız olacak. Sağlık çalışanlarımız büyük özveriyle aşılamayı sürdürüyor. Elbette herkesin aşı olmasını mutlak surette tavsiye ediyoruz. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızı da bu inovatif aşımız için gönüllü olmaya davet ediyoruz” dedi. (DHA)

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