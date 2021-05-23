Yerli yatırımcı dövizine yüksek faiz arıyor

Yüksek enflasyon ortamında TL’den dövize geçen Türk yatırımcısı, yabancı para mevduatından daha yüksek faiz veren dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yöneliyor. Dövizde kalmak isteyen yatırımcı açısından bir alternatif olan Eurobond’a yerli ilgisi sürerken, yabancıların payı da azalıyor. 80.7 milyar dolarlık Eurobond portföyünün % 59’u yabancıların elinde, % 41 ise yurtiçi yerleşiklerde. Yerli yatırımcının 2020 başında % 34 olan payını % 41’e çıkarmasında gerçek kişilerin yani bireylerin de payı var.

Gerçek kişilerde 2020 başında 1.9 milyar dolar olan Eurobond stoku % 85 artışla 14 Mayıs 2021 itibarıyla 3.5 milyar dolara çıktı. Tüzel kişilerin Eurobond stoku ise % 32 artışla 7.3 milyar dolara yükseldi. Uzmanlar, Eurobond gibi sabit getirili menkul kıymetlerde faizler yüksek diye değil faizlerde düşüş bekleniyorsa yatırım yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bankaların dolar cinsi mevduatlara uyguladığı ağırlıklı ortalama faiz oranı % 1.06 seviyesinde iken; Türkiye’nin 5 yıl vadeli Eurobond faizi % 5.40 seviyesinden işlem görüyor.

CDS PRİMİNE DİKKAT

Yatırımcıların Eurobond faizini vadeli mevduat faizi gibi düşünmemesi gerektiği uyarısında bulunan ekonomist Emrah Lafçı, özellikle vadesine uzun bir zaman olan Eurobond’u alan yatırımcının vadesinden önce satarsa düşük bir getiriyle karşılaşabileceğini söyledi. Lafçı, “Vade devam ederken ilgili Eurobond’un ikincil piyasasındaki faizinin artışı yatırımcının aleyhine olur. Hatta bu artış çok hızlı olursa ana para kaybı riski bile söz konusu olabilir” dedi. Lafçı, dolar cinsi Eurobond faiz artışının temelde iki sebebi olduğuna değinerek, “Bunlardan biri ABD tahvil faizlerindeki artış, diğeri de Türkiye CDS’indeki artış. Yatırımcı bu değişkenlerde bir düşüş beklentisi içindeyse ve dolar cinsinden bir enstrümana yatırım yapmak istiyorsa Eurobond iyi bir tercih olacaktır” diye konuştu.

Vadeden önce çıkış fiyat riski yaratıyor

Ekonomist Tuğberk Çitilci de, ABD Merkez Bankası’nın enflasyona karşı daha şahin kararlar alma beklentisinin tahvil faizlerinde yükselişe neden olduğuna, bunun da Eurobond yatırımcısı için risk yarattığına işaret ederek, “ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %1.60-1.70 bandında yükseliş birinci risk. İkincisi ise 395-400 puan seviyelerinde olan ülke risk primimizde ani bir sıçrama” dedi. Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz ise Eurobond’ların getirisinin değişken olduğuna, dolayısıyla vadeden önce çıkış yapıldığında fiyat riski alındığına dikkat çekerek, “Getiriyi sabitlemenin tek yolu alınan Eurobond’un vadesine kadar tutulmasıdır” diye konuştu.