Yerli yerine adrese teslim ithal ihale

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) 512 milyon dolarlık tartışmalı kamera ihalesine şikayet yağdı.

ERDOĞAN SÜZER

İhaleye teklif dahi sunma imkanı bulamadıklarını belirten firmalar TEİAŞ’ı Kamu İhale Kurumu’na (KİK) şikayet etti. KİK, şikayet nedeniyle ihaleyi incelemeye aldı. Son dönemde kamudan çok sayıda ihale alan Fatih Başçı’nın sahibi olduğu ERB firmasının aldığı ihale şartnamesinin, ‘adrese teslim’ olduğu ve diğer firmaların katılımını engelleyecek şekilde yazıldığı savunuluyor.

BİLDİK FİRMADA KALDI

Özelleştirme kapsamına alınan ve bu yılın sonuna kadar özelleştirme işlemlerinin tamamlanması kararlaştırılan TEİAŞ, ülke çapındaki elektrik iletim hatlarıyla bölge müdürlüklerine güvenlik amacıyla kuracağı yaklaşık 18 bin kamera ve donanımı için geçtiğimiz 5 Ağustos’ta ihale düzenledi. Ancak, “Yapay Zeka Tabanlı Entegre Güvenlik Kamera (CCTV) Sistemi” ismi verilen ihaleye, şartnamenin ‘adrese teslim’ olarak hazırlandığı ve bir tek firmayı işaret ettiği iddiasıyla itiraz yağdı. İtirazlar üzerine ihale, zeyilname düzenlenerek 9 Ağustos’a ertelendi.

İtiraz sonrası yapılan ihaleye 5 firma katıldı. Ancak bu firmalardan 3’ü teklif vermedi, biri de yaklaşık bedelin üzerine çıkarak elendi. Yaklaşık bedeli 512 milyon 491 bin lira olarak ilan edilen ihaleye Fatih Başçı’nın sahibi olduğu ERB Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri şirketi 487 milyon 179 bin lirayla en düşük teklifi verdi. Ancak böylesine büyük bir ihalede indirimin sadece yüzde 4.9’la sınırlı kalması dikkat çekti. ERB firması son dönemde Cumhurbaşkanlığı milli saraylar dahil çok sayıda kamu kurumunun ihalesini almıştı.

Özelleştirme kapsamındaki TEİAŞ’ın gerçekleştirdiği tartışmalı kamera ihalesine yönelik itiraz ve şikayetler sonunda Kamu İhale Kurumuna (KİK) taşındı. KİK’e yapılan itirazlarda, şartnamenin sadece bir firmanın ithal ürününü işaret edecek şekilde hazırlandığı ve diğer firmaların ihaleye katılımının engellendiğine ilişkin iddialar yer aldı.

Yerli ve milli kaynaklarla yarı fiyatına yapılır

SÖZCÜ’ye bilgi veren kaynaklar, KİK incelemesinin kamu yararı açısından kritik önem taşıdığını belirttiler. Şartnamedeki adrese teslim ifadelerin ihaleye katılımı sınırladığını, bu yüzden kamunun zarara uğrayacağını savunan kaynaklar şu bilgileri verdi: “Şartnamede, yapay zeka yazılımının kamera içine gömülü olduğu bir model tarif ediliyor. Bu modeli bir tek Güney Kore firması üretiyor. Benzer sistemi başta ASELSAN olmak üzere birçok yerli ve milli şirketimiz hem Türkiye’de kurdu hem de ihraç etti. Aynı sistem yerli ve milli kaynaklarla yarı fiyatına kurulabilir. Döviz sıkıntısı çekilen bir dönemde adrese teslim ithal ürüne döviz ödemeyi anlamak mümkün değil.”