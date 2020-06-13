Yerlikaya’nın Vakıfbank yönetim kuruluna atanmasına siyasetçilerden tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinin yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılığı yapan, spor bölümü mezunu Yerlikaya’nın yaklaşık 12 bin 500 TL maaşla bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Vakıfbank’ta görev yapacak olması siyasetçilerin tepkisini çekti.

İNCE: KÜNDEYE GETİRMEK İÇİN

Atamaya tepki gösteren Eski CHP Yalova Milletvekili ve 2018 Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “Dış mihrakları, Londra merkezli karanlık operasyonları, faiz lobilerini kündeye getirmek için Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı güreşçi Hamza Yerlikaya atanmış. Hayırlı olsun. Artık dış mihraklar ekonomimize saldırmaya cesaret edemez” yorumunu yaptı.

ÖZKOÇ’TAN ‘TAM LİSTE’ PAYLAŞIMI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise bu kararı “Devleti, ARPALIK yapan Saray Sosyetesi” ifadeleriyle eleştirerek, birden fazla maaş alan AKP’li bürokrat ve eski vekillerin listesini paylaştı.

ÖZKAN: YANDAŞ KAZANSIN YETER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Hamza Yerlikaya’nın aynı anda hem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılığı yaptığını ve spor bölümü mezunu olduğunu vurgulayarak, “Millet işsizlikten ve açlıktan kendini yakmış umurlarında mı? Yandaş kazansın yeter!” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİDE DIŞ GÜÇLER DİYE…”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, “Erdoğan, Vakıfbank yönetim kurulu üyeliğine eski AKP vekili güreşçi Hamza Yerlikaya’yı atamış. Tek özelliği damat olan birini ekonomi bakanı, güreşçiyi banka yöneticisi yap sonra da ekonomide dış güçler diye ağla…battıkça batırıyorlar” sözlerine yer verdi.

DERVİŞOĞLU: ÖYLE İNSANLAR VAR Kİ…

İYİ Parti’de ise partinin İzmir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’ndan atamayla ilgili bir değerlendirme geldi. “Başında bulundukları kurumların iştiraklerinden ayrı ayrı maaş ve huzur hakkı alan öyle insanlar var ki, Asrın Güreşçisi Hamza Yerlikaya’nın esamesi bile okunmaz” diyen Dervişoğlu, “Atamasını yerinde bulmamakla ve herkesin görüşlerine saygı duymakla birlikte, sosyal linçi hak etmediğine inanıyorum” paylaşımında bulundu.

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