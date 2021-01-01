Yeryüzü Doktorları Derneği, Suriye'de 100 bin hastayı muayene etti

İDLİB (AA) – AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU- Yeryüzü Doktorları Derneği, Suriye'de teröristlerden temizlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki sağlık merkezlerinde 100 bin hastayı muayene etti.

Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Furkan Terzi, AA muhabirine, Suriye'de yaşanan insani krizin ilk anından itibaren bölgede sağlık çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Suriye'nin farklı bölgelerinde klinikler kurarak muayene ve ilaç desteği sağladıklarını anlatan Terzi, "Beslenme tedavisi, hijyen kiti dağıtımı gibi yardımlarda bulunduk. İç savaşın sürdüğü ülkede bu zamana kadar 100 bin hastayı muayene ettik." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) teröristlerden arındırdığı Fırat Kalkanı Bölgesi’nde kurdukları Doğum ve Anne Sağlığı Kliniğinde, normal doğum, pediatri, kadın hastalıkları, diş sağlığı branşlarında bölge halkına hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Terzi, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Cinderes beldesindeki Mülteci Sağlığı Kliğinde de belde civarındaki halka ve kamplarda yaşam mücadelesi veren sivillere sağlık hizmeti desteğinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Terzi, Suriye içerisindeki çalışmalara ek olarak Türkiye'deki Suriyelilere yönelik İstanbul, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa’da psiko-sosyal destek hizmeti, özel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi temelli faaliyetlerde bulduklarını sözlerine ekledi.

Cinderes'deki Mülteci Sağlığı Kliniğinde tedavisi devam eden Muhammed Abdul Hadi de Esed rejimin saldırıları sonrası evini terk ederek Afrin'e sığındığını söyledi.

Ayağında oluşan yaranan göç ve yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle kötü bir hal aldığını belirten Hadi, "Yeryüzü Doktorlarının kurduğu klinikte muayene oldum. Yaklaşık iki yıldır tedavim ücretsiz şekilde devam ediyor." dedi.