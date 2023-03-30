‘Yeşil alan yapacağız’ diye satın aldılar, imara açtılar

Altınordu ilçesinde göçmen kuşların uğrak yeri Durugöl ve çevresi sahibinden yeşil alan yapılma vaadiyle satın alındı.

2016 yılında ise dönemin AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, imar değişikliği yaparak bölgeyi özel proje alanı yaptı.

Vatandaşlar, Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ile sivil toplum örgütleri Ordu İdari Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, imar değişikliği planını iptal etti.

2017 yılında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı yaklaşık 100 dönümlük alanda gölün bir kısmını da kurutarak stadyum yaptı.

Stadyum 2021 yılında hizmete açılırken, geri kalan 70 dönümlük arazi için de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, ilçe belediyesinden imar değişikliği yapılarak yapılaşmaya açılmasını istedi.

Ancak AKP’li Altınordu Belediyesi oy birliği ile imar değişikliğini reddetti.

BÜYÜKŞEHİR BETONLAŞMA KARARI ALDI

Altınordu Belediyesi’nce kabul edilmeyen imar değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi’nde geçtiğimiz aylarda tekrar görüşüldü.

Ve imar değişikliği AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Yapılan imar değişikliğine bölge halkı ve çevreciler 110 bin imza toplayarak itiraz etti. Durugöl’e botanik park yapılmasını istedi.

Bölgenin 10 dönümünün yeşil alan olarak kalacağı, geri kalan kısmının ise ticaret ve konut alanı olacağı ortaya çıktı.

Bölgeye yapılacak olan binaların ise her birinin 7 ve daha fazla katlı olabileceği belirtildi. Bölgede ise bulunan en yüksek binaların 3-4 kat olması dikkat çekti.

“BETONCU BELEDİYE YÖNETİMİNE GÜVENMİYORUZ”

Ordu Büyükşehir Belediyesi yönetiminin halkın taleplerine kulaklarını tıkadığını söyleyen ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, şöyle konuştu:

*Verilen mücadeleler sonucu buranın yapılaşmaya açılmayacağını söyleyen Belediye Başkanı Hilmi Güler, Enver Yılmaz’ın projelerini biçim değişikliğiyle devam ettiriyor.

*Durugöl betonlaştırılacak. Hiçbir proje olmadan göl çevresinde çalışmalar başlatıldı. ‘Park yapacağız’ diyerek algı yaratıyorlar. Bu parkın projesi nerede? Park yapılmasına kimse karşı çıkmaz. Ancak projesiz bir çalışma nedeniyle betoncu belediye yönetimine güvenmiyoruz.

*Yargı kararına bile uymayan belediye yönetimine nasıl güven duyulabilir? Altınordu Belediye Meclisi, Durugöl’ün imara açılması onaylanmadı.

*Büyükşehir Belediyesi ise, bu kararı yok saydı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, belediyesi için ‘Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu’ sloganını her yere asıyor ama yalnızca düşünen kendisi oluyor. Ayrıca Durugöl için toplanan 110 bin imza da görülmek istenmiyor.

YEŞİL ALAN YAPACAKLARDI İMARA AÇTILAR

Çocukluğunun Durugöl ve çevresinde oyun oynayarak geçtiğini anlatan Coşkun Özbucak, o yıllarda göçmen kuşların bölgede çok sık göründüğünü söyledi.

Durugöl’ün kentin önemli yeşil alanlarından biri olduğunu vurgulayan Özbucak, şöyle konuştu:

*Ama ne yazık ki Ordu, büyükşehir olduktan sonra boş alanlarda betonlaşma süreci başladı. Görevden alınan Enver Yılmaz döneminde 5 yerde özel proje alanı ilan edildi.

*Bu alanlardan bir tanesi de burası. Yeşil alanların hepsi özel proje kapsamına alındı. Burası özel mülktü ve sahibine yeşil alan yapacağız diyerek, baskı yaparak arazi belediye tarafından satın alındı. Sonra özel proje alanı kapsamına alınıp imara açılarak satışı yapıldı.

*Bu satışa dernekler, çevreciler, diğer sivil toplum örgütleri tepki gösterdi. İmzalar toplandı. Bugün ise ne olacağı bilinmeyen bir konuma geldi. Ne onlar işlem yapabiliyor nede özel şirket bir şey yapabiliyor.

“BETONLAŞMA OLURSA DURUGÖL’E SUSUZ GÖL DEMEK ZORUNDA KALACAĞIZ”

Belediye ekiplerinin yaklaşık 2 hafta önce bölgeye iş makineleri soktuğunu kaydeden Özbucak, şöyle konuştu:

*Düzenleme yapacaklarını söylediler. Biz müdahale yapınca bıraktılar, çalışmayı durdurdular. Çünkü plansız programsız bir işlemdi. Bu bölgenin korunması gerekir. Buraya kocaman bir stadyum yapıldı. Bir de buraya 8-10 katlı binalar yapıldığında nefes alınacak yer olmayacak.

*Bu alan, Karadeniz’den şehrimize rüzgarın girdiği bir yer. Burası da betonlaştığı zaman kentin hava akımı da değişecek iklimi de değişecek. Burayı koruyacağız ve yeşil alan olarak kalması için mücadele edeceğiz.

*Burayı satın alan şirket ‘benim mülküm istediğimi yaparım diyebilir’ ama biz yaşadığımız yeri koruma durumundayız. Belediyenin yaptığı yanlışı onaylayacak halimiz yok.

*Hem mülk sahibine hem de belediyeye baskı yaparak buranın yeşil alan kalması için çalışacağız. Buraya beton binalar dikildiği zaman küçücük kalan göl de kuruyacak. Artık Durugöl değil susuz göl diyeceğiz. Ama buna izin vermeyeceğiz.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleri ikinci kez Durugöl’e girerek çalışmalara başladığı belirtildi.