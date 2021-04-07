İSTANBUL (AA) – Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, "Yeşil Mutabakat'a baktığımızda, bir ürünün üretiminden tutun lojistik aşamasına kadar birçok süreci etkileyecek ciddi değişiklikler getirdiğini görüyoruz." dedi.

Schneider Electric'in ana sponsoru olduğu Yeşil İş Sürdürülebilir İş Zirvesi'nde konuşan Güçlü, döngüsel ekonominin sadece kaynak etkin bir ekonomiye ulaşmak açısından değil, aynı zamanda birçok sektörde sera gazı emisyonlarını azaltmak için de önemli olduğunu söyledi.

Güçlü, "Yeşil Mutabakat'a baktığımızda, bir ürünün üretiminden tutun lojistik aşamasına kadar birçok süreci etkileyecek ciddi değişiklikler getirdiğini görüyoruz. Bakanlığımız koordinasyonunda 2020 yılı başında çalışmalarımızı başlattık." dedi.

Tüm ilgili kurumlarla beraber Yeşil Mutabakat'a ilişkin ve zirvede ele aldıkları hususlardan bir tanesinin sınırda karbon düzenlemesi olduğunu ve ilgili komisyona ülke görüşlerini ilettiklerini aktaran Güçlü, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla AB'ye entegrasyonu esas alacak şekilde düzenlemelerimiz gerçekleştirilmiş durumda. Ticaret ve ekonomi alanında bunları koruyacak, burada tesis edilen mallara halel getirmeyecek, teknik engele dönüşmeyecek düzenlemelerin yapılması bizim açımızdan son derece önemli. Ülke görüşleri temelinde yer alan hususlardan bir tanesi de bu. AB'deki üretici de üretiminin her tonu için karbon fiyatı ödemiyor. Ödedikleri fiyatlar nasıl hesaplanır? Nasıl doğru bir şekilde yansıtılır? Çünkü uluslararası kurallar da ülkemiz üreticilerine hiçbir şekilde AB'den farklı bir muameleye tabi olmamasını gerektiriyor.

Yine beraberinde belgelendirmenin yapılabilmesi, ihracatta bunların idari bir yük getirmemesi, daha iyi durumda olan üreticinin bunu sağlayabilmesi, bütün bunlara imkan verilmesi ve bunların ilave maliyetler getirmemesi, üreticilere bu sistemlere adapte olacak şekilde zaman verilmesi Türkiye açısından son derece önemli olacak. Finansman konusu bizim açımızdan da çok önemli. Türkiye'nin bu politikalara uyumu AB rekabetçiliği açısından önemli olacak. Değer zincirlerinin rekabetçiliği açısından önemli. Dolayısıyla Türkiye'nin bu finansman imkanlarından, AB fonlarından faydalanabilmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz."

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu ise sadece geçen yıl 13 milyon ton ambalaj geri dönüşü gerçekleştirdiklerini bildirdi.