Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi açıklandı

HDP’nin Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili seçimine ilişkin aday listesi, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından bugün YSK’ye teslim edildi.
“HEM MUTLU HEM ÜZÜCÜ BİR GÜN”
YSK önünden açıklama yapan Mehmet Rüştü Tiryaki, şunlara söyledi:
*Bizim için hem mutlu hem de üzücü bir gün. Üzücü bir gün, Halkların Demokratik Partisi ile seçime katılamadık. Hakkımızda bir kapatma davası sürüyor ve kapatma tehdidi devam ediyor.
*İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar başka bir yol denememize neden oldu.
*Bu süre içerisinde seçime hazır bir hale geldi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Seçimlere Yeşil ve Sol Partisi listelerinden katılacağız.
*81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım daha aydınlık, daha barış dolu bir Türkiye’nin yolunu açacak seçimler olur.
YEŞİL SOL PARTİ’NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
|1
|ADANA
|TULAY
|HATIMOĞULLARI ORUÇ
|2
|ADANA
|FERHAT
|KABAİŞ
|3
|ADANA
|ROJBİN
|ÇELİK
|4
|ADANA
|MEHMET
|KARAKIŞ
|5
|ADANA
|DELAL
|MAMUK
|6
|ADANA
|BARIŞ
|KARABIYIK
|7
|ADANA
|ŞÜKRAN
|EFETÜRK
|8
|ADANA
|MÜNİR
|KORKMAZ
|9
|ADANA
|SEVİL
|ARACI
|10
|ADANA
|HÜSEYİN
|AĞAÇ
|11
|ADANA
|EVRİM
|AYMAN
|12
|ADANA
|SERKAN
|NAR
|13
|ADANA
|HAFİZE
|ATLI
|14
|ADANA
|NEZİR
|DORAK
|15
|ADANA
|SUAT
|NACAR
|1
|ADIYAMAN
|ALİ
|KENANOĞLU
|2
|ADIYAMAN
|HAYRİYE
|KORKMAZ
|3
|ADIYAMAN
|MEHMET SELİM
|ÖZBEK
|4
|ADIYAMAN
|BİRSEN
|TUNÇ SİRKECİ
|5
|ADIYAMAN
|HASAN SABRİ
|YORULMAZ
|1
|AFYONKARAHİSAR
|HELİN ELİF
|GEYİK
|2
|AFYONKARAHİSAR
|ÇAĞDAŞ SİNAN
|DAĞ
|3
|AFYONKARAHİSAR
|TÜLAY
|KILINÇ
|4
|AFYONKARAHİSAR
|MEHMET
|ÇALASIN
|5
|AFYONKARAHİSAR
|AYŞENUR DİLAN
|KARADEMİR
|6
|AFYONKARAHİSAR
|BATUHAN
|ÇITAKBAŞ
|1
|AĞRI
|SIRRI
|SAKİK
|2
|AĞRI
|NEJLA
|DEMİR
|3
|AĞRI
|HEVAL
|BOZDAĞ
|4
|AĞRI
|ZELAL
|YILMAZ
|1
|AMASYA
|HAYDAR
|GÖRGÜ
|2
|AMASYA
|ZÜLBİYE
|YILMAZ
|3
|AMASYA
|ENVER
|LAÇİN
|1
|ANKARA-1
|EMİRALİ
|TÜRKMEN
|2
|ANKARA-1
|SELMA
|GÜRKAN
|3
|ANKARA-1
|ALİ
|ÖZKAN
|4
|ANKARA-1
|RUKEN DİLARA
|ZAF
|5
|ANKARA-1
|ERCAN SADIK
|İPEKÇİ
|6
|ANKARA-1
|SILA
|ALTUN
|7
|ANKARA-1
|ÇAĞDAŞ SİNAN
|KÜPELİ
|8
|ANKARA-1
|ZİŞAN
|KÜRÜM YILMAZ
|9
|ANKARA-1
|MEHMET AKIN
|ATAUZ
|10
|ANKARA-1
|HATİCE
|GÖZEN
|11
|ANKARA-1
|BÜLENT
|KAYA
|12
|ANKARA-1
|EROL
|AKKUŞ
|13
|ANKARA-1
|UFUK
|ÖZEL
|1
|ANKARA-2
|OĞUZ
|FİDAN
|2
|ANKARA-2
|GÜLTEN
|KAHRAMAN
|3
|ANKARA-2
|EVREN
|ÇEVİK
|4
|ANKARA-2
|SİMA
|ARİ
|5
|ANKARA-2
|HÜSEYİN
|GEVHER
|6
|ANKARA-2
|MUSTAFA
|YAVAŞOĞLU
|7
|ANKARA-2
|MURAT
|ÇELİK
|8
|ANKARA-2
|9
|ANKARA-2
|BAHYETTİN
|BATUR
|10
|ANKARA-2
|11
|ANKARA-2
|1
|ANKARA-3
|METİN
|KILIÇ
|2
|ANKARA-3
|ALİŞAN
|ŞAHİN
|3
|ANKARA-3
|ÖZLEM
|BOYRAZ ÖZEL
|4
|ANKARA-3
|İSMET
|İLKUTLU
|5
|ANKARA-3
|6
|ANKARA-3
|HÜSEYİN
|ÖZKAN
|7
|ANKARA-3
|HACER
|KELLECİ KAPLAN
|8
|ANKARA-3
|FECRİ
|ASLANKAN
|9
|ANKARA-3
|10
|ANKARA-3
|MEHMET VEYSEL
|TEMELLİ
|11
|ANKARA-3
|12
|ANKARA-3
|ÖZCAN
|OTİ
|1
|ANTALYA
|HAKKI SARUHAN
|OLUÇ
|2
|ANTALYA
|CANAN
|ÇALAĞAN
|3
|ANTALYA
|MUHSİN
|TAŞAR
|4
|ANTALYA
|ZÖHRE
|TEDİK
|5
|ANTALYA
|ERBAKAN
|TAĞ
|6
|ANTALYA
|HÜLYA
|HASBAY
|7
|ANTALYA
|SELAMİ
|ÖZYAŞAR
|8
|ANTALYA
|NİGAR
|DURMUŞ
|9
|ANTALYA
|FIRAT
|EREN
|10
|ANTALYA
|NERİMAN
|BAKIR
|11
|ANTALYA
|HASAN
|DOĞAN
|12
|ANTALYA
|HÜLYA
|AKTAŞ
|13
|ANTALYA
|EYUP
|UŞMA
|14
|ANTALYA
|KAMİLE
|YILMAZ
|15
|ANTALYA
|MAHİR
|DOĞAN
|16
|ANTALYA
|NEFİSE
|OĞUZ
|17
|ANTALYA
|SERDAR
|KÖŞKEROĞLU
|1
|ARTVİN
|FULDEN
|ŞAHİN
|2
|ARTVİN
|SABRİ
|VAYİÇ
|1
|AYDIN
|EBRÜ
|GÜNAY
|2
|AYDIN
|ROJİN
|TANHAN DOĞAN
|3
|AYDIN
|SİNAN
|ÇAKMAKÇİ
|4
|AYDIN
|MEDİHA
|AYHAN
|5
|AYDIN
|ABDURRAHMAN
|SARAN
|6
|AYDIN
|ALİ
|DAĞ
|7
|AYDIN
|ZERRİN
|ALPARSLAN
|8
|AYDIN
|MUHARREM
|ŞENOL
|1
|BALIKESİR
|MUSTAFA
|YILDIZ
|2
|BALIKESİR
|GÜL
|ERTUNAN KARAASLAN
|3
|BALIKESİR
|CANŞAH
|ÇELİK
|4
|BALIKESİR
|MEHMET
|ASLAN
|5
|BALIKESİR
|MEHMET
|ÇELİKTEN
|6
|BALIKESİR
|EMİN
|FİLİZ
|7
|BALIKESİR
|FİKRİYE
|YADIRGI
|8
|BALIKESİR
|NEVİN
|YILMAZ ÇAKALOZ
|9
|BALIKESİR
|MEDİNE
|ÇAĞLIYAN
|1
|BİLECİK
|HÜSEYİN
|AĞLAR
|2
|BİLECİK
|ZÜLEYHA
|ÇENGEL
|1
|BİNGÖL
|ÖMER FARUK
|HÜLAKÜ
|2
|BİNGÖL
|CEMİLE
|TURHALLI BALSAK
|3
|BİNGÖL
|FARUK
|ARIS
|1
|BİTLİS
|HÜSEYİN
|OLAN
|2
|BİTLİS
|SEMRA
|ÇAĞLAR GÖKALP
|3
|BİTLİS
|ENVER
|BARİN
|1
|BOLU
|GÜNAY
|BATUR
|2
|BOLU
|ÇİÇEK
|TUTUŞ
|3
|BOLU
|ÖYKÜ ILGIN
|GÜRSES
|1
|BURDUR
|REYHAN
|YİĞİT
|2
|BURDUR
|MURAT
|YANMAZ
|3
|BURDUR
|SEMRA
|BAYSAL
|1
|BURSA-1
|CEYLAN
|EROL ERDOĞAN
|2
|BURSA-1
|CAHİT
|KIRKAZAK
|3
|BURSA-1
|SÜMBÜL
|ORHAN
|4
|BURSA-1
|KEMALETTİN
|YILDIZ
|5
|BURSA-1
|MAHKUM
|TAŞ
|6
|BURSA-1
|RÜSTEM
|AVCI
|7
|BURSA-1
|ABDULKADİR
|BAYDUR
|8
|BURSA-1
|MEHMET ALİ
|DOĞU
|9
|BURSA-1
|BERKAY
|AKKUŞ
|10
|BURSA-1
|SERHAT
|ÇELİK
|1
|BURSA-2
|NECDET
|İPEKYÜZ
|2
|BURSA-2
|AYTEN
|AVDAN
|3
|BURSA-2
|RASİM
|ÇELİK
|4
|BURSA-2
|EYLEM
|DİNDAROĞLU
|5
|BURSA-2
|KEMALETTİN
|DOĞAN
|6
|BURSA-2
|YÜCEL
|YENTÜRK
|7
|BURSA-2
|BAHAR
|TOPRAK
|8
|BURSA-2
|HAKİM
|TOKMAK
|9
|BURSA-2
|MAZLUM
|TAŞ
|10
|BURSA-2
|MEHMET BURAK
|KOYUNCU
|1
|ÇANAKKALE
|ADİLE
|YALÇIN
|2
|ÇANAKKALE
|SİNAN
|EKİNCİ
|3
|ÇANAKKALE
|SEDA
|ALÇINAR
|4
|ÇANAKKALE
|ERGİN
|FİDAN
|1
|ÇANKIRI
|HAKAN CAN
|NESLİOĞLU
|2
|ÇANKIRI
|MELİHA
|DURMUŞ
|1
|ÇORUM
|ŞEREF
|KARATAŞ
|2
|ÇORUM
|FADİME
|GÜLER ELİK
|3
|ÇORUM
|ÜMİT
|KÜÇÜKBAYATLILI
|4
|ÇORUM
|MUHARREM
|ÖZÜNEL
|1
|DENİZLİ
|ABDULLAH
|KOÇ
|2
|DENİZLİ
|ŞENOL
|AKYOL
|3
|DENİZLİ
|MAHİDE
|ÖZTÜRK
|4
|DENİZLİ
|MURAT
|ENGİZ
|5
|DENİZLİ
|SONGÜL
|AKKOYUN
|6
|DENİZLİ
|ELİF
|KAVİLİ
|7
|DENİZLİ
|HAVVA
|MEŞE
|1
|DİYARBAKIR
|BERDAN
|ÖZTÜRK
|2
|DİYARBAKIR
|HALİDE
|TÜRKOĞLU
|3
|DİYARBAKIR
|OSMAN CENGİZ
|ÇANDAR
|4
|DİYARBAKIR
|ADALET
|KAYA
|5
|DİYARBAKIR
|SERHAT
|EREN
|6
|DİYARBAKIR
|SEVİLAY
|ÇELENK ÖZEN
|7
|DİYARBAKIR
|MEHMET
|KAMAÇ
|8
|DİYARBAKIR
|CEYLAN
|AKÇA CUPOLO
|9
|DİYARBAKIR
|MEHMET EMİN
|AKTAR
|10
|DİYARBAKIR
|AZAD
|BARIŞ
|11
|DİYARBAKIR
|SONGÜL
|AYTEK AVŞAR
|12
|DİYARBAKIR
|SAMET
|MENGÜÇ
|1
|EDİRNE
|HANIM
|GÜZEL
|2
|EDİRNE
|SERDAL
|ZIMBA
|3
|EDİRNE
|ÖZLEM
|ÖZDEMİR
|4
|EDİRNE
|ERDAL
|AYDEMİR
|1
|ELAZIĞ
|SAVAŞ
|ERDOĞAN
|2
|ELAZIĞ
|NURŞAT
|YEŞİL
|3
|ELAZIĞ
|FUAT
|DOĞAN
|4
|ELAZIĞ
|SULTAN
|YARAY
|5
|ELAZIĞ
|NURETTİN
|BOĞATEKİN
|1
|ERZİNCAN
|HAYDAR
|POLAT
|2
|ERZİNCAN
|AYFER
|TURĞUT
|1
|ERZURUM
|MERAL
|DANIŞ BEŞTAŞ
|2
|ERZURUM
|ABDURRAHMAN
|SEVER
|3
|ERZURUM
|BAHAR
|GÖKSU
|4
|ERZURUM
|5
|ERZURUM
|AYŞAN
|TARLAN
|6
|ERZURUM
|1
|ESKİŞEHİR
|ALİ İHSAN
|GEZER
|2
|ESKİŞEHİR
|FELEK
|AKSOY
|3
|ESKİŞEHİR
|MÜSLÜM
|KOYUN
|4
|ESKİŞEHİR
|FADİME
|PULAT
|5
|ESKİŞEHİR
|DİLAVER
|ASLAN
|6
|ESKİŞEHİR
|ALEYNA CEREN
|KÖKOĞLU
|1
|GAZİANTEP
|SEVDA
|KARACA DEMİR
|2
|GAZİANTEP
|MURAT
|SARISAÇ
|3
|GAZİANTEP
|SONGÜL
|KOÇDAĞ
|4
|GAZİANTEP
|MUSA
|AYDIN
|5
|GAZİANTEP
|DİLAN
|GÜLER
|6
|GAZİANTEP
|KAHRAMAN
|ÇİÇEK
|7
|GAZİANTEP
|FATMA
|BAYINDIR ÖZGÜR
|8
|GAZİANTEP
|ABDULLAH
|GÖZEN
|9
|GAZİANTEP
|AYSİMA MİHRİBAN MEHTAP
|ARSLAN
|10
|GAZİANTEP
|EDHEM
|ÜNAL
|11
|GAZİANTEP
|ELİF
|YALÇIN
|12
|GAZİANTEP
|YILMAZ
|AÇAN
|13
|GAZİANTEP
|SİNEM
|ERENER BALLAN
|14
|GAZİANTEP
|MUHAMMED SAİD
|GÖRGÜN
|1
|GİRESUN
|RAMAZAN
|DOĞRU
|2
|GİRESUN
|BEKİR
|YILMAZ
|3
|GİRESUN
|SANEM DENİZ
|KURAL
|4
|GİRESUN
|BÜLENT
|UZUN
|1
|GÜMÜŞHANE
|ELİF
|ÇİFTÇİ
|2
|GÜMÜŞHANE
|NEHİR
|SEVİM
|1
|HAKKARİ
|VEZİR COŞKUN
|PARLAK
|2
|HAKKARİ
|ÖZNUR
|BARTİN
|3
|HAKKARİ
|ONUR
|DÜŞÜNMEZ
|1
|HATAY
|KEREM
|NALBANT
|2
|HATAY
|ŞİRİN NUR
|VURAL
|3
|HATAY
|NİHAT
|ERASLAN
|4
|HATAY
|MEHTA
|SERT
|5
|HATAY
|YUSUF
|KİMYON
|6
|HATAY
|MEDİHA
|ÖNCEL MUHAMMAD
|7
|HATAY
|HASAN FEHMİ
|GÖRÜR
|8
|HATAY
|GÖNÜL
|ÖZTÜRK
|9
|HATAY
|MEVLÜT
|BULGUR
|10
|HATAY
|ERCÜMENT
|KİMYON
|11
|HATAY
|HERDEM
|ACAR
|1
|ISPARTA
|CÜNEYT
|LALOĞLU
|2
|ISPARTA
|NAZLI
|TABAK
|3
|ISPARTA
|MEHMET
|TAŞÇI
|4
|ISPARTA
|NURTEN
|KARAGÖZ
|1
|MERSİN
|ALİ
|BOZAN
|2
|MERSİN
|PERİHAN
|KOCA
|3
|MERSİN
|MUSTAFA
|TÜRK
|4
|MERSİN
|HAMDİYE
|KIRICI
|5
|MERSİN
|ŞERİF
|DURMAZ
|6
|MERSİN
|HACI BAYRAM
|KIZARTICI
|7
|MERSİN
|8
|MERSİN
|9
|MERSİN
|10
|MERSİN
|11
|MERSİN
|12
|MERSİN
|13
|MERSİN
|1
|İSTANBUL-1
|SIRRI SÜREYYA
|ÖNDER
|2
|İSTANBUL-1
|KEZİBAN
|KONUKCU KOK
|3
|İSTANBUL-1
|HAKAN
|ÖZTÜRK
|4
|İSTANBUL-1
|TURGUT
|ÖKER
|5
|İSTANBUL-1
|DERSİM
|DAĞ
|6
|İSTANBUL-1
|ÖZTÜRK
|TÜRKDOĞAN
|7
|İSTANBUL-1
|8
|İSTANBUL-1
|ABDULCEBAR
|BARIŞ
|9
|İSTANBUL-1
|10
|İSTANBUL-1
|TUNCAY
|GÖKÇE
|11
|İSTANBUL-1
|ERDAL
|GÜZEL
|12
|İSTANBUL-1
|PERVİN
|TUNBUL
|13
|İSTANBUL-1
|AYHAN
|ERGENÇ
|14
|İSTANBUL-1
|ÇİĞDEM
|BEKİROĞLU SADİOĞLU
|15
|İSTANBUL-1
|DEVRİM
|ŞİMŞEK
|16
|İSTANBUL-1
|BURCU
|AYYILDIZ
|17
|İSTANBUL-1
|BEKİR
|KIRICI
|18
|İSTANBUL-1
|SILA
|ÖZTÜRK
|19
|İSTANBUL-1
|HÜSNÜ
|ALKAN
|20
|İSTANBUL-1
|ÖZGÜL
|BİNGÖL
|21
|İSTANBUL-1
|ALAETTİN
|ALTINTAŞ
|22
|İSTANBUL-1
|NİLAY
|KUŞ
|23
|İSTANBUL-1
|24
|İSTANBUL-1
|CEVRİYE
|AYDIN
|25
|İSTANBUL-1
|ALİ
|ŞENGÜL
|26
|İSTANBUL-1
|ZEKİNE
|TÜRKERİ
|27
|İSTANBUL-1
|İSHAK
|KARAKAŞ
|28
|İSTANBUL-1
|AYŞE
|TEPE DOĞAN
|29
|İSTANBUL-1
|ALİ
|DOĞAN
|30
|İSTANBUL-1
|AYTEN
|BİNGÖL
|31
|İSTANBUL-1
|REŞİT
|KÖÇEROĞLU
|32
|İSTANBUL-1
|ROZERİN
|KAYA
|33
|İSTANBUL-1
|NEFİSE
|AKSOY
|34
|İSTANBUL-1
|YILMAZ
|CESUR
|35
|İSTANBUL-1
|YAĞMUR
|KAVAK
|1
|İSTANBUL-2
|CENGİZ
|ÇİÇEK
|2
|İSTANBUL-2
|ÖZGÜL
|SAKİ
|3
|İSTANBUL-2
|HASAN KAYA
|CEMAL
|4
|İSTANBUL-2
|ONUR
|HAMZAOĞLU
|5
|İSTANBUL-2
|KAMİLE
|KANDAL
|6
|İSTANBUL-2
|HIDIR
|KARADAŞ
|7
|İSTANBUL-2
|8
|İSTANBUL-2
|9
|İSTANBUL-2
|10
|İSTANBUL-2
|DİLŞAT
|CANBAZ KAYA
|11
|İSTANBUL-2
|ERDAL
|DOĞAN
|12
|İSTANBUL-2
|AYŞEN
|AKSOY
|13
|İSTANBUL-2
|AHMET
|SAYMADİ
|14
|İSTANBUL-2
|MENEKŞE
|KIZILDERE
|15
|İSTANBUL-2
|CELAL
|ALPHAN
|16
|İSTANBUL-2
|HAZAN
|İLİK
|17
|İSTANBUL-2
|SERVET
|GÜZEL
|18
|İSTANBUL-2
|BERFİN
|POLAT
|19
|İSTANBUL-2
|MUSTAFA
|ÖZTÜRK
|20
|İSTANBUL-2
|21
|İSTANBUL-2
|ŞADİ
|ÖZDEMİR
|22
|İSTANBUL-2
|MEHMET
|TİMURTAŞ
|23
|İSTANBUL-2
|NURAY
|ONUK
|24
|İSTANBUL-2
|ABDURRAHMAN
|ÖZTÜRK
|25
|İSTANBUL-2
|GÜNER
|BASUT
|26
|İSTANBUL-2
|GÖKHAN
|ÇETİN
|27
|İSTANBUL-2
|1
|İSTANBUL-3
|ÇİĞDEM
|KILIÇGÜN UÇAR
|2
|İSTANBUL-3
|İSKENDER
|BAYHAN
|3
|İSTANBUL-3
|ÇİÇEK
|OTLU
|4
|İSTANBUL-3
|CELAL
|FIRAT
|5
|İSTANBUL-3
|CEMİL
|GÜNGÖREN
|6
|İSTANBUL-3
|KEREM
|FIRTINA
|7
|İSTANBUL-3
|İLKNUR
|BİROL
|8
|İSTANBUL-3
|ABDULHAKİM
|DAŞ
|9
|İSTANBUL-3
|ÇİÇEK
|ARIÇ
|10
|İSTANBUL-3
|EDİP
|ARSLAN
|11
|İSTANBUL-3
|ERDAL
|ATAŞ
|12
|İSTANBUL-3
|13
|İSTANBUL-3
|14
|İSTANBUL-3
|FERDİ
|YAMAR
|15
|İSTANBUL-3
|NALAN
|ÇELİK
|16
|İSTANBUL-3
|UĞUR
|ŞEKER
|17
|İSTANBUL-3
|NEVRİM
|KOTANOĞLU
|18
|İSTANBUL-3
|YUSUF
|YALVAÇ
|19
|İSTANBUL-3
|GÜLFİRAZ
|SAĞLIK
|20
|İSTANBUL-3
|HÜSEYİN
|ÇALİŞCİ
|21
|İSTANBUL-3
|ELİF
|BAYSAL
|22
|İSTANBUL-3
|NİZAMETTİN
|ÖZTÜRK
|23
|İSTANBUL-3
|ÖZGÜL
|BAYDOĞAN
|24
|İSTANBUL-3
|ERCAN
|SAĞLAM
|25
|İSTANBUL-3
|NESRİN
|ARSLAN
|26
|İSTANBUL-3
|FAİK
|DELİ
|27
|İSTANBUL-3
|FATMA
|KÖMÜRCÜ
|28
|İSTANBUL-3
|HÜSEYİN
|FİDANBOY
|29
|İSTANBUL-3
|LEVENT
|GÖKÇEK
|30
|İSTANBUL-3
|AYŞE
|CENGİZ
|31
|İSTANBUL-3
|ABDURRAZAK
|EKİNCİ
|32
|İSTANBUL-3
|ŞABAN ROŞAN
|IŞIKTAŞ
|33
|İSTANBUL-3
|PINAR
|KAYALAR
|34
|İSTANBUL-3
|MEHMET ŞERİF
|ÖNER
|35
|İSTANBUL-3
|ERGÜN
|ŞİMŞEK
|36
|İSTANBUL-3
|İRFAN
|HÜLAKÜ
|1
|İZMİR-1
|BURCUGÜL
|ÇUBUK
|2
|İZMİR-1
|ABDULMECİT
|YILDIRIM
|3
|İZMİR-1
|SEMRA
|KIRATLI
|4
|İZMİR-1
|5
|İZMİR-1
|6
|İZMİR-1
|7
|İZMİR-1
|8
|İZMİR-1
|9
|İZMİR-1
|10
|İZMİR-1
|11
|İZMİR-1
|12
|İZMİR-1
|13
|İZMİR-1
|14
|İZMİR-1
|1
|İZMİR-2
|İBRAHİM
|AKIN
|2
|İZMİR-2
|CANAN
|KEBENÇ ÖZKAN
|3
|İZMİR-2
|4
|İZMİR-2
|5
|İZMİR-2
|6
|İZMİR-2
|7
|İZMİR-2
|8
|İZMİR-2
|9
|İZMİR-2
|10
|İZMİR-2
|11
|İZMİR-2
|12
|İZMİR-2
|13
|İZMİR-2
|14
|İZMİR-2
|1
|KARS
|GÜLÜSTAN
|KILIÇ KOÇYİĞİT
|2
|KARS
|GÜLCAN
|ALP
|3
|KARS
|SERTAÇ
|ÇELİKKALELİ
|1
|KASTAMONU
|BERRİN
|SELBUZ
|2
|KASTAMONU
|FİKRET
|TUFANYAZICI
|3
|KASTAMONU
|SÖZDAR
|AKDOĞAN
|1
|KAYSERİ
|DAĞISTAN
|BUDAK
|2
|KAYSERİ
|NURAN
|ERGEN KILIÇ
|3
|KAYSERİ
|HASAN
|DAŞKIN
|4
|KAYSERİ
|FADİK
|TEMİZYÜREK
|5
|KAYSERİ
|İZZET
|KAPLAN
|6
|KAYSERİ
|RANA
|BERK
|7
|KAYSERİ
|İHSAN
|SARIYAR
|8
|KAYSERİ
|SELMA
|KARAMAN
|9
|KAYSERİ
|ALİ
|ÇELEBİ
|10
|KAYSERİ
|NECLA
|AKTAY
|1
|KIRKLARELİ
|MERAL
|GARİP
|2
|KIRKLARELİ
|ERDAL
|TEKTAŞ
|3
|KIRKLARELİ
|AYŞEN ECE
|KAVAS
|1
|KIRŞEHİR
|MUSTAFA
|KARAMAN
|2
|KIRŞEHİR
|BEHİYE
|AKYOL
|1
|KOCAELİ
|ÖMER FARUK
|GERGERLİOĞLU
|2
|KOCAELİ
|3
|KOCAELİ
|4
|KOCAELİ
|5
|KOCAELİ
|6
|KOCAELİ
|7
|KOCAELİ
|8
|KOCAELİ
|9
|KOCAELİ
|10
|KOCAELİ
|11
|KOCAELİ
|12
|KOCAELİ
|13
|KOCAELİ
|14
|KOCAELİ
|1
|KONYA
|MULLA
|ŞİMŞEK
|2
|KONYA
|3
|KONYA
|4
|KONYA
|5
|KONYA
|6
|KONYA
|7
|KONYA
|8
|KONYA
|9
|KONYA
|10
|KONYA
|11
|KONYA
|12
|KONYA
|13
|KONYA
|14
|KONYA
|15
|KONYA
|1
|KÜTAHYA
|AYŞEGÜL
|KORKUTAN
|2
|KÜTAHYA
|BİLAL
|BİLİN
|3
|KÜTAHYA
|AZİME
|DAŞ
|4
|KÜTAHYA
|NİHAT
|YILDIRIM
|5
|KÜTAHYA
|FİLİZ
|PEŞTEK KESKİN
|1
|MALATYA
|PERİHAN
|YÜCEKAYA
|2
|MALATYA
|YUSUF
|BOZKUŞ
|3
|MALATYA
|SEVİM
|ALAGÖZ
|4
|MALATYA
|HÜSEYİN
|KILINÇ
|5
|MALATYA
|ROZERİN
|ERCAN
|6
|MALATYA
|1
|MANİSA
|HABİP
|EKSİK
|2
|MANİSA
|3
|MANİSA
|4
|MANİSA
|5
|MANİSA
|6
|MANİSA
|7
|MANİSA
|8
|MANİSA
|9
|MANİSA
|10
|MANİSA
|1
|KAHRAMANMARAŞ
|HÜSEYİN
|EROĞLU
|2
|KAHRAMANMARAŞ
|AYŞEGÜK
|DEMİROĞLU
|3
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|MARDİN
|SALİHA
|AYDENİZ
|2
|MARDİN
|KAMURAN
|TANHAN
|3
|MARDİN
|BERİTAN
|GÜNEŞ
|4
|MARDİN
|GEORGE
|ASLAN
|5
|MARDİN
|6
|MARDİN
|SELAHATTİN
|ERTAŞ
|1
|MUĞLA
|HASAN
|YILDIRIM
|2
|MUĞLA
|3
|MUĞLA
|4
|MUĞLA
|5
|MUĞLA
|6
|MUĞLA
|7
|MUĞLA
|1
|MUŞ
|SEZAİ
|TEMELLİ
|2
|MUŞ
|SÜMEYYE
|BOZ
|3
|MUŞ
|SERHAT
|DURSUN
|1
|NEVŞEHİR
|CAFER
|KILIÇ
|2
|NEVŞEHİR
|3
|NEVŞEHİR
|1
|NİĞDE
|YASEMİN
|KAYA
|2
|NİĞDE
|CUMALİ
|ADIGÜZEL
|3
|NİĞDE
|MEDİNE
|ÇEKEN
|1
|ORDU
|İBRAHİM
|ÖZDEMİREL
|2
|ORDU
|NURCAN
|KARASU
|3
|ORDU
|ŞEREF
|ÖZKAN
|4
|ORDU
|ÖZDEN
|ÜNAL
|5
|ORDU
|ORHAN
|KOCA
|6
|ORDU
|ERTAN
|KABADAYI
|1
|RİZE
|AYŞE
|BEKAR
|2
|RİZE
|NECMETTİN
|DURMUŞ
|3
|RİZE
|ALİ HAMDİ
|CUVELEK
|1
|SAKARYA
|SELAHATTİN
|YILMAZ
|2
|SAKARYA
|NAHİDE
|DOĞAN
|3
|SAKARYA
|İBRAHİM
|ÇELİK
|4
|SAKARYA
|FİLİZ
|TURAK
|5
|SAKARYA
|FETHİ
|BULUŞ
|6
|SAKARYA
|HÜSEYİN
|ATILGAN
|7
|SAKARYA
|MERAL
|ATMAN
|8
|SAKARYA
|HÜSEYİN
|KAYA
|1
|SAMSUN
|EMEL
|ZENGİN ÇAKIR
|2
|SAMSUN
|SAVAŞ
|KARADUMAN
|3
|SAMSUN
|MENEKŞE
|TUREN
|4
|SAMSUN
|MAHMUT
|SÜRMELİ
|5
|SAMSUN
|GÜNER
|KARADUMAN
|6
|SAMSUN
|VEDAT
|ÜNAL
|7
|SAMSUN
|AHMET
|YALÇIN
|8
|SAMSUN
|OSMAN
|BAYRAK
|9
|SAMSUN
|ORHAN GAZİ
|KOFOĞLU
|1
|SİİRT
|TUNCER
|BAKIRHAN
|2
|SİİRT
|SABAHATTİN
|ERDOĞAN SARITAŞ
|3
|SİİRT
|1
|SİNOP
|YILDIZ
|ÖZBEK
|2
|SİNOP
|AHMET
|YORKUN
|1
|SİVAS
|GANİ
|KAPLAN
|2
|SİVAS
|MEHMET MUSTAFA
|YILDIZ
|3
|SİVAS
|VİLDAN
|DOĞAN
|4
|SİVAS
|HÜSEYİN
|ÖZCAN
|5
|SİVAS
|SELMA
|ÖZEL ASI
|1
|TEKİRDAĞ
|MUAZZEZ
|ORHAN IŞIK
|2
|TEKİRDAĞ
|3
|TEKİRDAĞ
|4
|TEKİRDAĞ
|5
|TEKİRDAĞ
|6
|TEKİRDAĞ
|7
|TEKİRDAĞ
|8
|TEKİRDAĞ
|1
|TOKAT
|MELTEM
|IŞIK
|2
|TOKAT
|EROL
|TUNÇ
|3
|TOKAT
|NACİYE
|İSKENDER
|4
|TOKAT
|ŞABAN
|YEĞİN
|5
|TOKAT
|SİBEL
|UZUN
|1
|TRABZON
|FATMA
|BİÇER
|2
|TRABZON
|ABDUL
|ÖZCAN
|3
|TRABZON
|HANİFE
|SEVER
|4
|TRABZON
|İBRAHİM
|BAYKAN
|5
|TRABZON
|NURETTİN
|KARADENİZ
|6
|TRABZON
|İSMAİL
|CAVGA
|1
|TUNCELİ
|AYTEN
|KORDU
|1
|ŞANLIURFA
|MİTHAT
|SANCAR
|2
|ŞANLIURFA
|ÖMER
|ÖCALAN
|3
|ŞANLIURFA
|DİLAN
|KUNT AYAN
|4
|ŞANLIURFA
|FERİT
|ŞENYAŞAR
|5
|ŞANLIURFA
|ALİYE
|KIZILDAMAR
|6
|ŞANLIURFA
|BÜLENT
|AŞA
|7
|ŞANLIURFA
|NERGİZ ÇİĞDEM
|KARAKEÇİLİ
|8
|ŞANLIURFA
|REMZİ
|GENÇDAL
|9
|ŞANLIURFA
|CEMİLE
|ŞAHİN
|10
|ŞANLIURFA
|BAVER
|GÜL
|11
|ŞANLIURFA
|AYŞE
|TUTKU
|12
|ŞANLIURFA
|HALİL
|ÇAY
|13
|ŞANLIURFA
|MIZGİN
|ALBAYRAK
|14
|ŞANLIURFA
|CELALEDİN
|ERKMEN
|1
|UŞAK
|AHMET
|YILMAZ
|2
|UŞAK
|AYSU
|TOPAL
|3
|UŞAK
|ÜNAL
|ŞEREF
|1
|VAN
|PERVİN
|BULDAN
|2
|VAN
|ZÜLKÜF
|UÇAR
|3
|VAN
|GÜLCAN
|KAÇMAZ SAYYİĞİT
|4
|VAN
|SİNAN
|ÇİFTYÜREK
|5
|VAN
|GÜLDEREN
|VARLİ
|6
|VAN
|MAHMUT
|DİNSAR
|7
|VAN
|HAVİN
|KİYE
|8
|VAN
|TAYLAN
|ERTAŞ
|1
|YOZGAT
|CEMAL
|BİLGİN
|2
|YOZGAT
|KÜBRA
|DERİN
|3
|YOZGAT
|MEHMET ŞİRİN
|HARHAR
|4
|YOZGAT
|ÖZLEM
|AYDIN
|1
|ZONGULDAK
|MEHMET ZEKİ
|SALMANOĞLU
|2
|ZONGULDAK
|DENİZ
|TOPÇU
|3
|ZONGULDAK
|BAYRAM
|SARI
|4
|ZONGULDAK
|SEYFULLAH
|YILMAZ
|5
|ZONGULDAK
|HİKMET
|ARSLAN
|1
|AKSARAY
|SABUHA
|AKDAĞ
|2
|AKSARAY
|BERDAN BORA
|AKKAYA
|3
|AKSARAY
|SAYMA
|ARİÇ
|4
|AKSARAY
|İRFAN
|YAKŞİ
|1
|BAYBURT
|MESUT
|BİLGİ
|1
|KARAMAN
|YILDIZ
|KILINÇ
|2
|KARAMAN
|KAYHAN
|YÜKSEL
|3
|KARAMAN
|ELİF
|KIVIRCIK
|1
|KIRIKKALE
|BURAK
|ÇOĞALAN
|2
|KIRIKKALE
|RAHİME
|KÜRKÇÜ
|3
|KIRIKKALE
|VELAT
|AYGÜN
|1
|BATMAN
|KESKİN
|BAYINDIR
|2
|BATMAN
|ZEYNEP
|ODUNCU
|3
|BATMAN
|MEHMET RÜŞTÜ
|TİRYAKİ
|4
|BATMAN
|NURTEN
|ERTUĞRUL
|5
|BATMAN
|EKREM
|BARAN
|1
|ŞIRNAK
|NEVROZ
|UYSAL ASLAN
|2
|ŞIRNAK
|MEHMET ZEKİ
|İRMEZ
|3
|ŞIRNAK
|AYŞEGÜL
|DOĞAN DAĞLI
|4
|ŞIRNAK
|BEDİRHAN
|OSAL
|1
|BARTIN
|SOLMAZ
|ÖZLEN
|2
|BARTIN
|ALİ
|ÖZKAN
|1
|ARDAHAN
|ÖZGÜR
|TANIŞ
|2
|ARDAHAN
|DİCLE
|AKTÜRK
|1
|IĞDIR
|YILMAZ
|HUN
|2
|IĞDIR
|AYSEL
|ARAS
|1
|YALOVA
|TUNCAY
|TURANLI
|2
|YALOVA
|TÜRKAN
|ASLAN
|3
|YALOVA
|ABDURRAHMAN
|APAK
|1
|KARABÜK
|İBRAHİM
|EKER
|2
|KARABÜK
|3
|KARABÜK
|1
|KİLİS
|MEHMET SEFA
|ÖZDEMİR
|2
|KİLİS
|GÜLŞEN
|KARASU
|1
|OSMANİYE
|SEVGÜL
|AYDIN
|2
|OSMANİYE
|ZİYA
|BAYRAM
|3
|OSMANİYE
|SEREN
|ELATAŞ
|4
|OSMANİYE
|SABAHATTİN
|OKUDUCU
|1
|DÜZCE
|EKİM DEVRİM
|ÇAPARTAŞ
|2
|DÜZCE
|MUSTAFA
|ADAY
|3
|DÜZCE
|BERİVAN
|BUDAKBEYOĞLU