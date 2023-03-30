Yeşil Sol Parti, seçim beyannamesini açıkladı

Yeşil Sol Parti, ‘Buradayız Birlikte değiştireceğiz’ başlığıyla bugün Ankara’da seçim bildirgesini açıkladı. “Buradayız birlikte değiştireceğiz” sloganıyla ilan edilen seçim bildirgesi toplantısında seçim müzikleri de tanıtıldı.

Etkinlikte kürsüye HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan uzun bir konuşma yaptı. Buldan “14 Mayıs, ülkeye yıllardır en büyük kötülükleri, yıkımları, karanlıkları yaşatan AKP-MHP faşizm düzeninin de biletinin kesileceği tarihi bir gün olacaktır.” dedi.

Buldan konuşmasında şunları söyledi:

“UMUT DOLU GÜZEL GÜNLERİN TEMELLERİNİ HEP BİRLİKTE ATIYORUZ”

“Bugün yeni bir dönemin umutlu güzel günlerin temellerini atıyoruz. Sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, bugün demokrasi açısından önemli bir gün. Bugün burada yeni bir dönemin, umut dolu güzel günlerin temellerini hep birlikte atıyoruz.

Bugünlere direne direne engelleri aşa aşa geldik, büyük başardık. Bildirgemiz, Türkiye’nin demokratik çözüm programıdır. Özgürlüklerin, barışın, adaletin ve yeni bir yaşamın manifestosudur. Tabi bugünlere kolay gelmedik. Önümüze çıkarılan tüm engelleri, barajları, baskı ve kumpasları yıka yıka, direne direne, aşa aşa bugünlere geldik. Asla vazgeçmedik demokratik siyasetimizi engellemeye yönelik girişimler karşısında sürekli yeni yollar açtık ve mücadelemizi güçlendirerek bugünlere taşıdık.

Siyasetimizi kapatmaya çalışanlar asla başaramadı. Ama bizler büyük başardık. Büyük yol aldık. Halkımızı seçeneksiz bırakmadık. Pusulamız, Pir Seyit Rızaların, Denizler’in, Mahirler’in, Mazlum’ların, Deniz Poyraz’ların onurlu mücadele mirasıdır. Sesimizi çoğalttık!

Yan yana gelişlerimizi, ittifaklarımızı büyüttük. Birimiz binler, binimiz milyonlar olduk. Nefesi kesilmeye çalışılan halklarımıza nefes, sesi kesilmeye çalışılan mazlumlara ses olduk. 8 Martlarda meydanları inleten ‘Jin Jiyan Azadi’ olduk. Nevruzlar’da zulme karşı yeniden diriliş olduk. 1 Mayıslarda emekçilerin onurlu direnişi olduk.

Pusulamız, Pir Seyit Rızaların, Denizler’in, Mahirler’in, Mazlum’ların, Kemaller’in, Mehmet Sincar’ların, Orhan Doğan’ların, Deniz Poyraz’ların bizlere devrettiği onurlu mücadele mirasıdır. Bu mirası, onurlu bir geleceğe mutlaka taşıyacağız.

“AKP-MHP DÜZENİNİN BİLETİNİ KESECEĞİZ”

Evet, cumhuriyetin ikinci yüz yılına girerken tarihi bir dönemecin tam da arifesindeyiz.14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı! Seçimler, kurulacak yeni bir dönemin, yani büyük değişimin başlangıcı olacaktır.

Ama aynı zamanda, 14 Mayıs, ülkeye yıllardır en büyük kötülükleri, yıkımları, karanlıkları yaşatan AKP-MHP faşizm düzeninin de biletinin kesileceği tarihi bir gün olacaktır. Evet, buradan en güçlü şekilde ifade ediyorum: AKP-MHP rejimini 14 Mayıs’ta sona erdireceğiz. Yolun sonuna geldiler. Onları kesinlikle göndereceğiz! Türkiye’yi bu karanlıktan kurtaracağız.

7 Haziran’da başlattığımız yürüyüşü 14 Mayıs’ta demokrasi zaferiyle taçlandıracağız. 7 Haziran’da başlattığımız büyük demokrasi yürüyüşünü, 14 Mayıs’ta büyük demokrasi zaferiyle taçlandıracağız. Herkes bu değişimin başarılacağına kesinlikle inanmalıdır. Her bir yurttaşımız, kendi gücüne ve iradesine sonuna kadar güvenmelidir.

Çünkü bizler daha güçlüyüz, daha büyüğüz. İnanın ki başaracağız. Gümbür gümbür geliyoruz, değiştirmeye geliyoruz. Evet geliyoruz. İttifaklarımızla, Emek ve Özgürlük İttifakıyla, Kürt ittifakıyla geliyoruz. Halklarımızla geliyoruz. Kadınlarla geliyoruz. Gençlerle geliyoruz. Renklerimizle, dillerimizle, inançlarımızla geliyoruz.

Değiştirmeye geliyoruz. Bizim olanı, gasp edilen haklarımızı almaya geliyoruz. Kazanımlarımızı daha da büyütmeye ve çoğaltmaya geliyoruz. Kumpas ve saldırılara karşı yarattığımız seçeneğin adı Yeşil Sol’dur.

“KUMPAS VE KAPATMA DAVALARINA KARŞI YENİ BİR YOL AÇTIK”

Kumpas ve kapatma davalarına karşı seçeneğimizi yarattık. Yeni bir yol açtık. İşte o yeni seçeneğin adı Yeşil Sol’dur. Üçüncü yolumuzu Yeşil’in ve Sol’un yoluyla birleştirdik, değişim isteyen milyonların ortak yoluna dönüştürdük. HDP’nin bu topraklarda filizlenen fikriyatını Yeşil Sol’un zafer yürüyüşüyle birleştirdik.

Şimdi Türkiye’de yeni bir başlangıç yapmaya geliyoruz. Kürt sorununu çözmeye, kalıcı barışı kurmaya geliyoruz. Savaşın, kinin ve düşmanlığın dilini bu topraklardan söküp atmak, barışın diliyle örülen onurlu bir yaşamı kurmak için geliyoruz. Ret, inkâr, baskı ve tecrit politikasını sona erdirmek, Kürt sorunu dâhil biriken bir asırlık tüm sorunları kapsayıcı ve müzakereci bir demokrasi anlayışıyla diyalogla çözmek için geliyoruz.

Türkiye’den tüm bölge ülkelerine yayılacak kalıcı barış hattını kurmak için geliyoruz. Anadillerimizin özgürlüğünü, her inanç ve kimliğin eşit yurttaşlığını esas alan yeni bir toplumsal sözleşme için geliyoruz. Kanayan tüm toplumsal yaralarımızı onarıcı, iyileştirici bir adalet anlayışıyla sarmak için geliyoruz.

İkinci yüzyıla hakikat ve yüzleşmeyi sağlayarak girmek için geliyoruz. Bir kadın dahi eksilmemek için, kadınların eşitliği ve özgürlüğü için kadınlar olarak geliyoruz. Gençlerin söz ve karar sahibi olduğu genç bir demokrasiyi gençlerle inşa etmek için geliyoruz. Soframızdaki ekmeği, emeğin hakkını ve sosyal adaleti büyütmek için geliyoruz.

Darbeci kayyım düzenini darbeler çöplüğüne göndermek için geliyoruz. Bu ülkeyi her gün yoksullaştıran yolsuzluk çarkını ve çukurunu sona erdirmek, kaynakları gerçek sahibi olan halka eşitçe dağıtmak için geliyoruz. Halkımızın belediyelerine el koyan, seçme ve seçilme hakkını gasp eden darbeci kayyım düzenini darbeler çöplüğüne göndermek için geliyoruz.

“TEK BİR OY BİLE ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK GÜCE SAHİPTİR”

Toprakla, suyla, ağaçla, ormanla savaş halinde olan, kentleri, binaları mezarlığa çeviren rantçı talan düzenine son vermek için geliyoruz. Tek adamın iki dudağının arasına sıkışan merkeziyetçi ucube sistemi sona erdirerek, yerine güçlü yerel demokrasiyi inşa etmek için geliyoruz.

Meclisi, en geniş ve güçlü temsiliyetle halkların demokratik parlamentosuna dönüştürmek için geliyoruz. Evet, parlamento seçimleri bizim için çok önemli ve hayatidir. Meclis’te yakalayacağımız çoğunluk, alınacak siyasi kararlardan, yasal-anayasal dönüşüme varıncaya kadar her alanda halklarımızın güçlü teminatı olacaktır.

Bu nedenle parlamento seçimlerine tüm gücümüzle asılacağız. Tek bir oy bile çok şeyi değiştirecek güce sahiptir. Meclis’in yeni 100’leri bizler olacağız. Buradan herkese çağrı yapıyorum: Haydi, hep birlikte önce sandıkları sonra da parlamentoyu Yeşil Sol’un rengine büründürelim.

Biliyorsunuz, parlamentoda hedefimiz en az 100’dür. Buradan diyorum ki, gelin hep birlikte Meclis’in yeni 100’ü bizler olalım. Yeşil Sol’un değişim baharını, demokrasi baharıyla buluşturalım. Hep birlikte halklarımıza büyük kazandıralım. Yolunuz ve yolumuz açık olsun.”