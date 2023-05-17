Yeşil Sol Parti, seçim kurnazlığını yargıya taşıdı

Gaziantep’te kayıtlı oldukları başta Vatan Mahallesi Kazım Karabekir İlköğretim Okulu olmak üzere çok sayıda okulda oy kullanmak için sandığa giden yaklaşık 4 bin 500 seçmenin, Vatan Partisi tarafından sandık başkanı, sandık kurulu görevlisi yazıldığı anlaşıldı.

“BİNLERCE İNSANIN OY KULLANMA HÜRRİYETİ ENGELLENDİ”

Bu konuyla ilgili açıklama yapan Yeşil Sol Parti Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, şunları söyledi:

“Bazıları engelli, çoğunluğu yaşlı, okur yazar olmayan bu vatandaşlarımızın oy kullanabilmesi için 142 belgesi alıp, görevli oldukları sandıkta oy kullanmaları gerekiyordu.

Ama, adliyede saatlerce belge için beklemek zorunda kalan bu seçmenlerimiz, en uzak yerlerde görevli yazıldığı için belge alamadı. Alabilen yüzlerce seçmeni de biz kendi imkanlarımızla taşıyarak oy kullanmalarını sağladık.

İktidar, Vatan Partisi’ni kullanarak binlerce insanın oy kullanma hürriyetini engelledi. Bununla ilgili olarak başta Vatan Partisi il ve ilçe sandık görevlileri olmak üzere sorumluluğu olan diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk.”

ŞANLIURFA’DA İTİRAZI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bu arada AKP’nin 8 milletvekilliği, YSP’nin ise 4 milletvekilliği kazandığı Şanlıurfa’da, YSP ve AKP arasında bir milletvekilliğinin paylaşımı için başlatılan itirazlar sürüyor. Siverek’te kullanılan çok sayıda oyda hem MHP hem de AKP seçeneklerine evet mühürü basılmasına YSP itirazda bulundu.

YSP’nin yaptığı başvurunun kabülünün ardından bu kez AKP itiraz etti. AKP’nin itirazını değerlendiren Siverek İlçe Seçim Kurulu, bu kez de AKP lehine karar vererek, YSP’nin itirazını reddetti.

Bunun üzerine YSP itirazı Şanlıurfa İl Seçim Kurulu’na taşıdı. Şanlıurfa İl Seçim Kurulu da bu gün açıklanması beklenen kararıyla YSP’nin başvurusunu reddederse, Şanlıurfa’da milletvekili dağılımı AKP 8, YSP 4, MHP 1 ve CHP 1 olarak kalacak.