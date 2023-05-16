Yeşil Sol Parti usulsüzlük tespit ettikleri sandıkları açıkladı

İl Seçim Kurulu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi il birleştirme tutanakları İl Seçim Kurulu’na asıldı. İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunan partilerin bu kararlara ilişkin İl Seçim Kurulu’na da itiraz etme hakkı bulunuyor. Saat 17.00’ye kadar yapılan itirazlar bugün saat 24.00’e kadar İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirilecek.

İtirazlara ilişkin verilen kararların Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz yolunun açık bulunuyor.

14 Mayıs seçimlerinde 6 ilde usulsüzlük tespit edip gerekli itirazları yaptığını duyuran Yeşil Sol Parti konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Yeşil Sol Parti, aşağıdaki seçim bölgelerinde oylarının çalınmasıyla sonuçlanan usulsüzlükler yapıldığını tespit etmiştir. Söz konusu usulsüzlüklere karşı gerekli girişimlerde bulunulmuştur ve süreç takip edilmektedir. Usulsüzlük tespit edilen sandıklar şunlardır:

ŞIRNAK

Cizre

• 1085 numaralı sandığın Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağına göre Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 174, Adalet Birlik Partisi 0 oy almışken; SİPPORT üzerinden paylaşılan bilgilere göre Adalet Birlik Partisine 174 oy, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisine ise 1 oy yazılmıştır. Yine aynı Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağında 2 oy almış olan Yeniden Refah Partisine 73 oy, 1 oy almış olan Milliyetçi Hareket Partisine 2 oy yazılmıştır.

• 1240 numaralı sandığın Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağına göre Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 233, Milliyetçi Hareket Partisi 3 oy almışken; SİPPORT üzerinden paylaşılan bilgilere göre Milliyetçi Hareket Partisine 233 oy, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisine ise 1 oy yazılmıştır. Yine aynı Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağında hiç oy almamış olan Yeniden Refah Partisine 3 oy, hiç oy almamış olan Büyük Birlik Partisine 18 oy, hiç oy almamış Genç Partiye ise 2 oy yazılmıştır.

• 1249 numaralı sandığın Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağına göre Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 147, Milliyetçi Hareket Partisi 1 oy almışken; SİPPORT üzerinden paylaşılan bilgilere göre Milliyetçi Hareket Partisine 147 oy, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisine ise 2 oy yazılmıştır. Yine aynı Sayım Döküm Cetveli ve Sandık Sonuç Tutanağında hiç oy almamış olan Büyük Birlik Partisine 24 oy, hiç oy almamış olan Güç Birliği Partisine 2 oy, hiç oy almamış olan Adalet Partisine 1 oy, hiç oy almamış olan Halkın Kurtuluş Partisine 1 oy, 2 oy almış olan Cumhuriyet Halk Partisine ise 1 oy yazılmıştır.

Güçlükonak

• 1006 numaralı sandığa ait Sandık Sonuç Tutanağında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 122 oy, Milliyetçi Hareket Partisi 9 oy almışken; Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden partilerle paylaştığı verilere göre Milliyetçi Hareket Partisine 122 oy, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisine ise 1 oy yazılmıştır.

HAKKARİ

Merkez

• 1094 numaralı sandığın Sayım Döküm Cetvelinde Yeşil Sol’un aldığı 229 oy Sandık Sonuç Tutanağında AKP’ye yazılmıştır.

ŞANLIURFA

Haliliye

• 1120 numaralı sandıkta Yeşil Sol’un aldığı 82 oy Adalet Birlik Partisine yazılmıştır.

Siverek

• 1069 numaralı sandıkta Yeşil Sol’un aldığı 74 oy İlçe Birleştirme Tutanağında MHP’ye yazılmıştır.

BATMAN

Merkez• 1051 numaralı sandıkta Yeşil Sol’un aldığı 232 oy İlçe Birleştirme Tutanağında Yenilik Partisine yazılmıştır.

MARDİN

Nusaybin

• 1035 numaralı sandıkta Yeşil Sol’un aldığı 225 oy MHP’ye yazılmıştır.

DİYARBAKIR

Kayapınar

• 2252 numaralı sandıkta Yeşil Sol’un aldığı 198 oy MHP’ye yazılmıştır.

Silvan

• 1032 numaralı sandıkta Yeşil Sol’un aldığı 228 oy MHP’ye yazılmıştır.

• 1145 numaralı sandıkta Yeşil Sol’un aldığı125 oy MHP’ye yazılmıştır.