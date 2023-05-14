Yeşil Sol Parti (YSP) – HDP seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Oy Dağılımı, İl il harita seçim sonucu

Türkiye’de genel seçim sonuçları, Yeşil Sol Parti (YSP) – HDP’ye dair veriler yayınlanmaya başlarken, Sözcü’de Yeşil Sol Partisine dair anlık veriler, il il milletvekili oy dağılımı belli olmaya başladı.
YSP Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
İYİ Parti Seçim Sonuçları 2023
CHP Seçim Sonuçları 2023
AK Parti Seçim Sonuçları 2023
MHP Seçim Sonuçları 2023
Memleket Partisi Seçim Sonuçları 2023
2018’de HDP Türkiye genelinde ne kadar oy aldı?
HDP, 2018 seçimlerinde toplamda 6 milyon 145 bin 998 oy aldı. Oy oranı %11.7. HDP, Türkiye genelinde oy oranına göre 3. parti oldu. Aldığı oy sayısı, 2015 seçimlerine göre azaldı.
HDP’nin en çok oy aldığı iller arasında, Diyarbakır, İstanbul, Mardin, Şırnak ve Batman gibi güneydoğu illeri yer almaktadır. Diyarbakır’da %75,2, Mardin’de %69,1, Şırnak’ta %67,8, Hakkari’de %67,2 ve Van’da %65,6 oy oranı ile HDP en çok oy alan partidir.
HDP’nin en az oy aldığı iller ise, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya gibi batı illeridir. Bu illerde HDP’nin oy oranı genellikle %1’in altındadır.
HDP’nin en çok milletvekili çıkardığı il Diyarbakır’dır. Diyarbakır’dan 6 milletvekili çıkaran HDP, aynı zamanda Şırnak’tan 4, İstanbul’dan 3, Mardin’den 3, Van’dan 2, Batman’dan 2, Muş’tan 1 ve Hakkari’den 1 milletvekili çıkarmıştır. HDP, toplamda 67 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.
Yeşil Sol Parti (YSP) – HDP il il milletvekili adayları listesi
|1
|ADANA
|TULAY
|HATIMOĞULLARI ORUÇ
|2
|ADANA
|FERHAT
|KABAİŞ
|3
|ADANA
|ROJBİN
|ÇELİK
|4
|ADANA
|MEHMET
|KARAKIŞ
|5
|ADANA
|DELAL
|MAMUK
|6
|ADANA
|BARIŞ
|KARABIYIK
|7
|ADANA
|ŞÜKRAN
|EFETÜRK
|8
|ADANA
|MÜNİR
|KORKMAZ
|9
|ADANA
|SEVİL
|ARACI
|10
|ADANA
|HÜSEYİN
|AĞAÇ
|11
|ADANA
|EVRİM
|AYMAN
|12
|ADANA
|SERKAN
|NAR
|13
|ADANA
|HAFİZE
|ATLI
|14
|ADANA
|NEZİR
|DORAK
|15
|ADANA
|SUAT
|NACAR
|1
|ADIYAMAN
|ALİ
|KENANOĞLU
|2
|ADIYAMAN
|HAYRİYE
|KORKMAZ
|3
|ADIYAMAN
|MEHMET SELİM
|ÖZBEK
|4
|ADIYAMAN
|BİRSEN
|TUNÇ SİRKECİ
|5
|ADIYAMAN
|HASAN SABRİ
|YORULMAZ
|1
|AFYONKARAHİSAR
|HELİN ELİF
|GEYİK
|2
|AFYONKARAHİSAR
|ÇAĞDAŞ SİNAN
|DAĞ
|3
|AFYONKARAHİSAR
|TÜLAY
|KILINÇ
|4
|AFYONKARAHİSAR
|MEHMET
|ÇALASIN
|5
|AFYONKARAHİSAR
|AYŞENUR DİLAN
|KARADEMİR
|6
|AFYONKARAHİSAR
|BATUHAN
|ÇITAKBAŞ
|1
|AĞRI
|SIRRI
|SAKİK
|2
|AĞRI
|NEJLA
|DEMİR
|3
|AĞRI
|HEVAL
|BOZDAĞ
|4
|AĞRI
|ZELAL
|YILMAZ
|1
|AMASYA
|HAYDAR
|GÖRGÜ
|2
|AMASYA
|ZÜLBİYE
|YILMAZ
|3
|AMASYA
|ENVER
|LAÇİN
|1
|ANKARA-1
|EMİRALİ
|TÜRKMEN
|2
|ANKARA-1
|SELMA
|GÜRKAN
|3
|ANKARA-1
|ALİ
|ÖZKAN
|4
|ANKARA-1
|RUKEN DİLARA
|ZAF
|5
|ANKARA-1
|ERCAN SADIK
|İPEKÇİ
|6
|ANKARA-1
|SILA
|ALTUN
|7
|ANKARA-1
|ÇAĞDAŞ SİNAN
|KÜPELİ
|8
|ANKARA-1
|ZİŞAN
|KÜRÜM YILMAZ
|9
|ANKARA-1
|MEHMET AKIN
|ATAUZ
|10
|ANKARA-1
|HATİCE
|GÖZEN
|11
|ANKARA-1
|BÜLENT
|KAYA
|12
|ANKARA-1
|EROL
|AKKUŞ
|13
|ANKARA-1
|UFUK
|ÖZEL
|1
|ANKARA-2
|OĞUZ
|FİDAN
|2
|ANKARA-2
|GÜLTEN
|KAHRAMAN
|3
|ANKARA-2
|EVREN
|ÇEVİK
|4
|ANKARA-2
|SİMA
|ARİ
|5
|ANKARA-2
|HÜSEYİN
|GEVHER
|6
|ANKARA-2
|MUSTAFA
|YAVAŞOĞLU
|7
|ANKARA-2
|MURAT
|ÇELİK
|8
|ANKARA-2
|9
|ANKARA-2
|BAHYETTİN
|BATUR
|10
|ANKARA-2
|11
|ANKARA-2
|1
|ANKARA-3
|METİN
|KILIÇ
|2
|ANKARA-3
|ALİŞAN
|ŞAHİN
|3
|ANKARA-3
|ÖZLEM
|BOYRAZ ÖZEL
|4
|ANKARA-3
|İSMET
|İLKUTLU
|5
|ANKARA-3
|6
|ANKARA-3
|HÜSEYİN
|ÖZKAN
|7
|ANKARA-3
|HACER
|KELLECİ KAPLAN
|8
|ANKARA-3
|FECRİ
|ASLANKAN
|9
|ANKARA-3
|10
|ANKARA-3
|MEHMET VEYSEL
|TEMELLİ
|11
|ANKARA-3
|12
|ANKARA-3
|ÖZCAN
|OTİ
|1
|ANTALYA
|HAKKI SARUHAN
|OLUÇ
|2
|ANTALYA
|CANAN
|ÇALAĞAN
|3
|ANTALYA
|MUHSİN
|TAŞAR
|4
|ANTALYA
|ZÖHRE
|TEDİK
|5
|ANTALYA
|ERBAKAN
|TAĞ
|6
|ANTALYA
|HÜLYA
|HASBAY
|7
|ANTALYA
|SELAMİ
|ÖZYAŞAR
|8
|ANTALYA
|NİGAR
|DURMUŞ
|9
|ANTALYA
|FIRAT
|EREN
|10
|ANTALYA
|NERİMAN
|BAKIR
|11
|ANTALYA
|HASAN
|DOĞAN
|12
|ANTALYA
|HÜLYA
|AKTAŞ
|13
|ANTALYA
|EYUP
|UŞMA
|14
|ANTALYA
|KAMİLE
|YILMAZ
|15
|ANTALYA
|MAHİR
|DOĞAN
|16
|ANTALYA
|NEFİSE
|OĞUZ
|17
|ANTALYA
|SERDAR
|KÖŞKEROĞLU
|1
|ARTVİN
|FULDEN
|ŞAHİN
|2
|ARTVİN
|SABRİ
|VAYİÇ
|1
|AYDIN
|EBRÜ
|GÜNAY
|2
|AYDIN
|ROJİN
|TANHAN DOĞAN
|3
|AYDIN
|SİNAN
|ÇAKMAKÇİ
|4
|AYDIN
|MEDİHA
|AYHAN
|5
|AYDIN
|ABDURRAHMAN
|SARAN
|6
|AYDIN
|ALİ
|DAĞ
|7
|AYDIN
|ZERRİN
|ALPARSLAN
|8
|AYDIN
|MUHARREM
|ŞENOL
|1
|BALIKESİR
|MUSTAFA
|YILDIZ
|2
|BALIKESİR
|GÜL
|ERTUNAN KARAASLAN
|3
|BALIKESİR
|CANŞAH
|ÇELİK
|4
|BALIKESİR
|MEHMET
|ASLAN
|5
|BALIKESİR
|MEHMET
|ÇELİKTEN
|6
|BALIKESİR
|EMİN
|FİLİZ
|7
|BALIKESİR
|FİKRİYE
|YADIRGI
|8
|BALIKESİR
|NEVİN
|YILMAZ ÇAKALOZ
|9
|BALIKESİR
|MEDİNE
|ÇAĞLIYAN
|1
|BİLECİK
|HÜSEYİN
|AĞLAR
|2
|BİLECİK
|ZÜLEYHA
|ÇENGEL
|1
|BİNGÖL
|ÖMER FARUK
|HÜLAKÜ
|2
|BİNGÖL
|CEMİLE
|TURHALLI BALSAK
|3
|BİNGÖL
|FARUK
|ARIS
|1
|BİTLİS
|HÜSEYİN
|OLAN
|2
|BİTLİS
|SEMRA
|ÇAĞLAR GÖKALP
|3
|BİTLİS
|ENVER
|BARİN
|1
|BOLU
|GÜNAY
|BATUR
|2
|BOLU
|ÇİÇEK
|TUTUŞ
|3
|BOLU
|ÖYKÜ ILGIN
|GÜRSES
|1
|BURDUR
|REYHAN
|YİĞİT
|2
|BURDUR
|MURAT
|YANMAZ
|3
|BURDUR
|SEMRA
|BAYSAL
|1
|BURSA-1
|CEYLAN
|EROL ERDOĞAN
|2
|BURSA-1
|CAHİT
|KIRKAZAK
|3
|BURSA-1
|SÜMBÜL
|ORHAN
|4
|BURSA-1
|KEMALETTİN
|YILDIZ
|5
|BURSA-1
|MAHKUM
|TAŞ
|6
|BURSA-1
|RÜSTEM
|AVCI
|7
|BURSA-1
|ABDULKADİR
|BAYDUR
|8
|BURSA-1
|MEHMET ALİ
|DOĞU
|9
|BURSA-1
|BERKAY
|AKKUŞ
|10
|BURSA-1
|SERHAT
|ÇELİK
|1
|BURSA-2
|NECDET
|İPEKYÜZ
|2
|BURSA-2
|AYTEN
|AVDAN
|3
|BURSA-2
|RASİM
|ÇELİK
|4
|BURSA-2
|EYLEM
|DİNDAROĞLU
|5
|BURSA-2
|KEMALETTİN
|DOĞAN
|6
|BURSA-2
|YÜCEL
|YENTÜRK
|7
|BURSA-2
|BAHAR
|TOPRAK
|8
|BURSA-2
|HAKİM
|TOKMAK
|9
|BURSA-2
|MAZLUM
|TAŞ
|10
|BURSA-2
|MEHMET BURAK
|KOYUNCU
|1
|ÇANAKKALE
|ADİLE
|YALÇIN
|2
|ÇANAKKALE
|SİNAN
|EKİNCİ
|3
|ÇANAKKALE
|SEDA
|ALÇINAR
|4
|ÇANAKKALE
|ERGİN
|FİDAN
|1
|ÇANKIRI
|HAKAN CAN
|NESLİOĞLU
|2
|ÇANKIRI
|MELİHA
|DURMUŞ
|1
|ÇORUM
|ŞEREF
|KARATAŞ
|2
|ÇORUM
|FADİME
|GÜLER ELİK
|3
|ÇORUM
|ÜMİT
|KÜÇÜKBAYATLILI
|4
|ÇORUM
|MUHARREM
|ÖZÜNEL
|1
|DENİZLİ
|ABDULLAH
|KOÇ
|2
|DENİZLİ
|ŞENOL
|AKYOL
|3
|DENİZLİ
|MAHİDE
|ÖZTÜRK
|4
|DENİZLİ
|MURAT
|ENGİZ
|5
|DENİZLİ
|SONGÜL
|AKKOYUN
|6
|DENİZLİ
|ELİF
|KAVİLİ
|7
|DENİZLİ
|HAVVA
|MEŞE
|1
|DİYARBAKIR
|BERDAN
|ÖZTÜRK
|2
|DİYARBAKIR
|HALİDE
|TÜRKOĞLU
|3
|DİYARBAKIR
|OSMAN CENGİZ
|ÇANDAR
|4
|DİYARBAKIR
|ADALET
|KAYA
|5
|DİYARBAKIR
|SERHAT
|EREN
|6
|DİYARBAKIR
|SEVİLAY
|ÇELENK ÖZEN
|7
|DİYARBAKIR
|MEHMET
|KAMAÇ
|8
|DİYARBAKIR
|CEYLAN
|AKÇA CUPOLO
|9
|DİYARBAKIR
|MEHMET EMİN
|AKTAR
|10
|DİYARBAKIR
|AZAD
|BARIŞ
|11
|DİYARBAKIR
|SONGÜL
|AYTEK AVŞAR
|12
|DİYARBAKIR
|SAMET
|MENGÜÇ
|1
|EDİRNE
|HANIM
|GÜZEL
|2
|EDİRNE
|SERDAL
|ZIMBA
|3
|EDİRNE
|ÖZLEM
|ÖZDEMİR
|4
|EDİRNE
|ERDAL
|AYDEMİR
|1
|ELAZIĞ
|SAVAŞ
|ERDOĞAN
|2
|ELAZIĞ
|NURŞAT
|YEŞİL
|3
|ELAZIĞ
|FUAT
|DOĞAN
|4
|ELAZIĞ
|SULTAN
|YARAY
|5
|ELAZIĞ
|NURETTİN
|BOĞATEKİN
|1
|ERZİNCAN
|HAYDAR
|POLAT
|2
|ERZİNCAN
|AYFER
|TURĞUT
|1
|ERZURUM
|MERAL
|DANIŞ BEŞTAŞ
|2
|ERZURUM
|ABDURRAHMAN
|SEVER
|3
|ERZURUM
|BAHAR
|GÖKSU
|4
|ERZURUM
|5
|ERZURUM
|AYŞAN
|TARLAN
|6
|ERZURUM
|1
|ESKİŞEHİR
|ALİ İHSAN
|GEZER
|2
|ESKİŞEHİR
|FELEK
|AKSOY
|3
|ESKİŞEHİR
|MÜSLÜM
|KOYUN
|4
|ESKİŞEHİR
|FADİME
|PULAT
|5
|ESKİŞEHİR
|DİLAVER
|ASLAN
|6
|ESKİŞEHİR
|ALEYNA CEREN
|KÖKOĞLU
|1
|GAZİANTEP
|SEVDA
|KARACA DEMİR
|2
|GAZİANTEP
|MURAT
|SARISAÇ
|3
|GAZİANTEP
|SONGÜL
|KOÇDAĞ
|4
|GAZİANTEP
|MUSA
|AYDIN
|5
|GAZİANTEP
|DİLAN
|GÜLER
|6
|GAZİANTEP
|KAHRAMAN
|ÇİÇEK
|7
|GAZİANTEP
|FATMA
|BAYINDIR ÖZGÜR
|8
|GAZİANTEP
|ABDULLAH
|GÖZEN
|9
|GAZİANTEP
|AYSİMA MİHRİBAN MEHTAP
|ARSLAN
|10
|GAZİANTEP
|EDHEM
|ÜNAL
|11
|GAZİANTEP
|ELİF
|YALÇIN
|12
|GAZİANTEP
|YILMAZ
|AÇAN
|13
|GAZİANTEP
|SİNEM
|ERENER BALLAN
|14
|GAZİANTEP
|MUHAMMED SAİD
|GÖRGÜN
|1
|GİRESUN
|RAMAZAN
|DOĞRU
|2
|GİRESUN
|BEKİR
|YILMAZ
|3
|GİRESUN
|SANEM DENİZ
|KURAL
|4
|GİRESUN
|BÜLENT
|UZUN
|1
|GÜMÜŞHANE
|ELİF
|ÇİFTÇİ
|2
|GÜMÜŞHANE
|NEHİR
|SEVİM
|1
|HAKKARİ
|VEZİR COŞKUN
|PARLAK
|2
|HAKKARİ
|ÖZNUR
|BARTİN
|3
|HAKKARİ
|ONUR
|DÜŞÜNMEZ
|1
|HATAY
|KEREM
|NALBANT
|2
|HATAY
|ŞİRİN NUR
|VURAL
|3
|HATAY
|NİHAT
|ERASLAN
|4
|HATAY
|MEHTA
|SERT
|5
|HATAY
|YUSUF
|KİMYON
|6
|HATAY
|MEDİHA
|ÖNCEL MUHAMMAD
|7
|HATAY
|HASAN FEHMİ
|GÖRÜR
|8
|HATAY
|GÖNÜL
|ÖZTÜRK
|9
|HATAY
|MEVLÜT
|BULGUR
|10
|HATAY
|ERCÜMENT
|KİMYON
|11
|HATAY
|HERDEM
|ACAR
|1
|ISPARTA
|CÜNEYT
|LALOĞLU
|2
|ISPARTA
|NAZLI
|TABAK
|3
|ISPARTA
|MEHMET
|TAŞÇI
|4
|ISPARTA
|NURTEN
|KARAGÖZ
|1
|MERSİN
|ALİ
|BOZAN
|2
|MERSİN
|PERİHAN
|KOCA
|3
|MERSİN
|MUSTAFA
|TÜRK
|4
|MERSİN
|HAMDİYE
|KIRICI
|5
|MERSİN
|ŞERİF
|DURMAZ
|6
|MERSİN
|HACI BAYRAM
|KIZARTICI
|7
|MERSİN
|8
|MERSİN
|9
|MERSİN
|10
|MERSİN
|11
|MERSİN
|12
|MERSİN
|13
|MERSİN
|1
|İSTANBUL-1
|SIRRI SÜREYYA
|ÖNDER
|2
|İSTANBUL-1
|KEZİBAN
|KONUKCU KOK
|3
|İSTANBUL-1
|HAKAN
|ÖZTÜRK
|4
|İSTANBUL-1
|TURGUT
|ÖKER
|5
|İSTANBUL-1
|DERSİM
|DAĞ
|6
|İSTANBUL-1
|ÖZTÜRK
|TÜRKDOĞAN
|7
|İSTANBUL-1
|8
|İSTANBUL-1
|ABDULCEBAR
|BARIŞ
|9
|İSTANBUL-1
|10
|İSTANBUL-1
|TUNCAY
|GÖKÇE
|11
|İSTANBUL-1
|ERDAL
|GÜZEL
|12
|İSTANBUL-1
|PERVİN
|TUNBUL
|13
|İSTANBUL-1
|AYHAN
|ERGENÇ
|14
|İSTANBUL-1
|ÇİĞDEM
|BEKİROĞLU SADİOĞLU
|15
|İSTANBUL-1
|DEVRİM
|ŞİMŞEK
|16
|İSTANBUL-1
|BURCU
|AYYILDIZ
|17
|İSTANBUL-1
|BEKİR
|KIRICI
|18
|İSTANBUL-1
|SILA
|ÖZTÜRK
|19
|İSTANBUL-1
|HÜSNÜ
|ALKAN
|20
|İSTANBUL-1
|ÖZGÜL
|BİNGÖL
|21
|İSTANBUL-1
|ALAETTİN
|ALTINTAŞ
|22
|İSTANBUL-1
|NİLAY
|KUŞ
|23
|İSTANBUL-1
|24
|İSTANBUL-1
|CEVRİYE
|AYDIN
|25
|İSTANBUL-1
|ALİ
|ŞENGÜL
|26
|İSTANBUL-1
|ZEKİNE
|TÜRKERİ
|27
|İSTANBUL-1
|İSHAK
|KARAKAŞ
|28
|İSTANBUL-1
|AYŞE
|TEPE DOĞAN
|29
|İSTANBUL-1
|ALİ
|DOĞAN
|30
|İSTANBUL-1
|AYTEN
|BİNGÖL
|31
|İSTANBUL-1
|REŞİT
|KÖÇEROĞLU
|32
|İSTANBUL-1
|ROZERİN
|KAYA
|33
|İSTANBUL-1
|NEFİSE
|AKSOY
|34
|İSTANBUL-1
|YILMAZ
|CESUR
|35
|İSTANBUL-1
|YAĞMUR
|KAVAK
|1
|İSTANBUL-2
|CENGİZ
|ÇİÇEK
|2
|İSTANBUL-2
|ÖZGÜL
|SAKİ
|3
|İSTANBUL-2
|HASAN KAYA
|CEMAL
|4
|İSTANBUL-2
|ONUR
|HAMZAOĞLU
|5
|İSTANBUL-2
|KAMİLE
|KANDAL
|6
|İSTANBUL-2
|HIDIR
|KARADAŞ
|7
|İSTANBUL-2
|8
|İSTANBUL-2
|9
|İSTANBUL-2
|10
|İSTANBUL-2
|DİLŞAT
|CANBAZ KAYA
|11
|İSTANBUL-2
|ERDAL
|DOĞAN
|12
|İSTANBUL-2
|AYŞEN
|AKSOY
|13
|İSTANBUL-2
|AHMET
|SAYMADİ
|14
|İSTANBUL-2
|MENEKŞE
|KIZILDERE
|15
|İSTANBUL-2
|CELAL
|ALPHAN
|16
|İSTANBUL-2
|HAZAN
|İLİK
|17
|İSTANBUL-2
|SERVET
|GÜZEL
|18
|İSTANBUL-2
|BERFİN
|POLAT
|19
|İSTANBUL-2
|MUSTAFA
|ÖZTÜRK
|20
|İSTANBUL-2
|21
|İSTANBUL-2
|ŞADİ
|ÖZDEMİR
|22
|İSTANBUL-2
|MEHMET
|TİMURTAŞ
|23
|İSTANBUL-2
|NURAY
|ONUK
|24
|İSTANBUL-2
|ABDURRAHMAN
|ÖZTÜRK
|25
|İSTANBUL-2
|GÜNER
|BASUT
|26
|İSTANBUL-2
|GÖKHAN
|ÇETİN
|27
|İSTANBUL-2
|1
|İSTANBUL-3
|ÇİĞDEM
|KILIÇGÜN UÇAR
|2
|İSTANBUL-3
|İSKENDER
|BAYHAN
|3
|İSTANBUL-3
|ÇİÇEK
|OTLU
|4
|İSTANBUL-3
|CELAL
|FIRAT
|5
|İSTANBUL-3
|CEMİL
|GÜNGÖREN
|6
|İSTANBUL-3
|KEREM
|FIRTINA
|7
|İSTANBUL-3
|İLKNUR
|BİROL
|8
|İSTANBUL-3
|ABDULHAKİM
|DAŞ
|9
|İSTANBUL-3
|ÇİÇEK
|ARIÇ
|10
|İSTANBUL-3
|EDİP
|ARSLAN
|11
|İSTANBUL-3
|ERDAL
|ATAŞ
|12
|İSTANBUL-3
|13
|İSTANBUL-3
|14
|İSTANBUL-3
|FERDİ
|YAMAR
|15
|İSTANBUL-3
|NALAN
|ÇELİK
|16
|İSTANBUL-3
|UĞUR
|ŞEKER
|17
|İSTANBUL-3
|NEVRİM
|KOTANOĞLU
|18
|İSTANBUL-3
|YUSUF
|YALVAÇ
|19
|İSTANBUL-3
|GÜLFİRAZ
|SAĞLIK
|20
|İSTANBUL-3
|HÜSEYİN
|ÇALİŞCİ
|21
|İSTANBUL-3
|ELİF
|BAYSAL
|22
|İSTANBUL-3
|NİZAMETTİN
|ÖZTÜRK
|23
|İSTANBUL-3
|ÖZGÜL
|BAYDOĞAN
|24
|İSTANBUL-3
|ERCAN
|SAĞLAM
|25
|İSTANBUL-3
|NESRİN
|ARSLAN
|26
|İSTANBUL-3
|FAİK
|DELİ
|27
|İSTANBUL-3
|FATMA
|KÖMÜRCÜ
|28
|İSTANBUL-3
|HÜSEYİN
|FİDANBOY
|29
|İSTANBUL-3
|LEVENT
|GÖKÇEK
|30
|İSTANBUL-3
|AYŞE
|CENGİZ
|31
|İSTANBUL-3
|ABDURRAZAK
|EKİNCİ
|32
|İSTANBUL-3
|ŞABAN ROŞAN
|IŞIKTAŞ
|33
|İSTANBUL-3
|PINAR
|KAYALAR
|34
|İSTANBUL-3
|MEHMET ŞERİF
|ÖNER
|35
|İSTANBUL-3
|ERGÜN
|ŞİMŞEK
|36
|İSTANBUL-3
|İRFAN
|HÜLAKÜ
|1
|İZMİR-1
|BURCUGÜL
|ÇUBUK
|2
|İZMİR-1
|ABDULMECİT
|YILDIRIM
|3
|İZMİR-1
|SEMRA
|KIRATLI
|4
|İZMİR-1
|5
|İZMİR-1
|6
|İZMİR-1
|7
|İZMİR-1
|8
|İZMİR-1
|9
|İZMİR-1
|10
|İZMİR-1
|11
|İZMİR-1
|12
|İZMİR-1
|13
|İZMİR-1
|14
|İZMİR-1
|1
|İZMİR-2
|İBRAHİM
|AKIN
|2
|İZMİR-2
|CANAN
|KEBENÇ ÖZKAN
|3
|İZMİR-2
|4
|İZMİR-2
|5
|İZMİR-2
|6
|İZMİR-2
|7
|İZMİR-2
|8
|İZMİR-2
|9
|İZMİR-2
|10
|İZMİR-2
|11
|İZMİR-2
|12
|İZMİR-2
|13
|İZMİR-2
|14
|İZMİR-2
|1
|KARS
|GÜLÜSTAN
|KILIÇ KOÇYİĞİT
|2
|KARS
|GÜLCAN
|ALP
|3
|KARS
|SERTAÇ
|ÇELİKKALELİ
|1
|KASTAMONU
|BERRİN
|SELBUZ
|2
|KASTAMONU
|FİKRET
|TUFANYAZICI
|3
|KASTAMONU
|SÖZDAR
|AKDOĞAN
|1
|KAYSERİ
|DAĞISTAN
|BUDAK
|2
|KAYSERİ
|NURAN
|ERGEN KILIÇ
|3
|KAYSERİ
|HASAN
|DAŞKIN
|4
|KAYSERİ
|FADİK
|TEMİZYÜREK
|5
|KAYSERİ
|İZZET
|KAPLAN
|6
|KAYSERİ
|RANA
|BERK
|7
|KAYSERİ
|İHSAN
|SARIYAR
|8
|KAYSERİ
|SELMA
|KARAMAN
|9
|KAYSERİ
|ALİ
|ÇELEBİ
|10
|KAYSERİ
|NECLA
|AKTAY
|1
|KIRKLARELİ
|MERAL
|GARİP
|2
|KIRKLARELİ
|ERDAL
|TEKTAŞ
|3
|KIRKLARELİ
|AYŞEN ECE
|KAVAS
|1
|KIRŞEHİR
|MUSTAFA
|KARAMAN
|2
|KIRŞEHİR
|BEHİYE
|AKYOL
|1
|KOCAELİ
|ÖMER FARUK
|GERGERLİOĞLU
|2
|KOCAELİ
|3
|KOCAELİ
|4
|KOCAELİ
|5
|KOCAELİ
|6
|KOCAELİ
|7
|KOCAELİ
|8
|KOCAELİ
|9
|KOCAELİ
|10
|KOCAELİ
|11
|KOCAELİ
|12
|KOCAELİ
|13
|KOCAELİ
|14
|KOCAELİ
|1
|KONYA
|MULLA
|ŞİMŞEK
|2
|KONYA
|3
|KONYA
|4
|KONYA
|5
|KONYA
|6
|KONYA
|7
|KONYA
|8
|KONYA
|9
|KONYA
|10
|KONYA
|11
|KONYA
|12
|KONYA
|13
|KONYA
|14
|KONYA
|15
|KONYA
|1
|KÜTAHYA
|AYŞEGÜL
|KORKUTAN
|2
|KÜTAHYA
|BİLAL
|BİLİN
|3
|KÜTAHYA
|AZİME
|DAŞ
|4
|KÜTAHYA
|NİHAT
|YILDIRIM
|5
|KÜTAHYA
|FİLİZ
|PEŞTEK KESKİN
|1
|MALATYA
|PERİHAN
|YÜCEKAYA
|2
|MALATYA
|YUSUF
|BOZKUŞ
|3
|MALATYA
|SEVİM
|ALAGÖZ
|4
|MALATYA
|HÜSEYİN
|KILINÇ
|5
|MALATYA
|ROZERİN
|ERCAN
|6
|MALATYA
|1
|MANİSA
|HABİP
|EKSİK
|2
|MANİSA
|3
|MANİSA
|4
|MANİSA
|5
|MANİSA
|6
|MANİSA
|7
|MANİSA
|8
|MANİSA
|9
|MANİSA
|10
|MANİSA
|1
|KAHRAMANMARAŞ
|HÜSEYİN
|EROĞLU
|2
|KAHRAMANMARAŞ
|AYŞEGÜK
|DEMİROĞLU
|3
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|MARDİN
|SALİHA
|AYDENİZ
|2
|MARDİN
|KAMURAN
|TANHAN
|3
|MARDİN
|BERİTAN
|GÜNEŞ
|4
|MARDİN
|GEORGE
|ASLAN
|5
|MARDİN
|6
|MARDİN
|SELAHATTİN
|ERTAŞ
|1
|MUĞLA
|HASAN
|YILDIRIM
|2
|MUĞLA
|3
|MUĞLA
|4
|MUĞLA
|5
|MUĞLA
|6
|MUĞLA
|7
|MUĞLA
|1
|MUŞ
|SEZAİ
|TEMELLİ
|2
|MUŞ
|SÜMEYYE
|BOZ
|3
|MUŞ
|SERHAT
|DURSUN
|1
|NEVŞEHİR
|CAFER
|KILIÇ
|2
|NEVŞEHİR
|3
|NEVŞEHİR
|1
|NİĞDE
|YASEMİN
|KAYA
|2
|NİĞDE
|CUMALİ
|ADIGÜZEL
|3
|NİĞDE
|MEDİNE
|ÇEKEN
|1
|ORDU
|İBRAHİM
|ÖZDEMİREL
|2
|ORDU
|NURCAN
|KARASU
|3
|ORDU
|ŞEREF
|ÖZKAN
|4
|ORDU
|ÖZDEN
|ÜNAL
|5
|ORDU
|ORHAN
|KOCA
|6
|ORDU
|ERTAN
|KABADAYI
|1
|RİZE
|AYŞE
|BEKAR
|2
|RİZE
|NECMETTİN
|DURMUŞ
|3
|RİZE
|ALİ HAMDİ
|CUVELEK
|1
|SAKARYA
|SELAHATTİN
|YILMAZ
|2
|SAKARYA
|NAHİDE
|DOĞAN
|3
|SAKARYA
|İBRAHİM
|ÇELİK
|4
|SAKARYA
|FİLİZ
|TURAK
|5
|SAKARYA
|FETHİ
|BULUŞ
|6
|SAKARYA
|HÜSEYİN
|ATILGAN
|7
|SAKARYA
|MERAL
|ATMAN
|8
|SAKARYA
|HÜSEYİN
|KAYA
|1
|SAMSUN
|EMEL
|ZENGİN ÇAKIR
|2
|SAMSUN
|SAVAŞ
|KARADUMAN
|3
|SAMSUN
|MENEKŞE
|TUREN
|4
|SAMSUN
|MAHMUT
|SÜRMELİ
|5
|SAMSUN
|GÜNER
|KARADUMAN
|6
|SAMSUN
|VEDAT
|ÜNAL
|7
|SAMSUN
|AHMET
|YALÇIN
|8
|SAMSUN
|OSMAN
|BAYRAK
|9
|SAMSUN
|ORHAN GAZİ
|KOFOĞLU
|1
|SİİRT
|TUNCER
|BAKIRHAN
|2
|SİİRT
|SABAHATTİN
|ERDOĞAN SARITAŞ
|3
|SİİRT
|1
|SİNOP
|YILDIZ
|ÖZBEK
|2
|SİNOP
|AHMET
|YORKUN
|1
|SİVAS
|GANİ
|KAPLAN
|2
|SİVAS
|MEHMET MUSTAFA
|YILDIZ
|3
|SİVAS
|VİLDAN
|DOĞAN
|4
|SİVAS
|HÜSEYİN
|ÖZCAN
|5
|SİVAS
|SELMA
|ÖZEL ASI
|1
|TEKİRDAĞ
|MUAZZEZ
|ORHAN IŞIK
|2
|TEKİRDAĞ
|3
|TEKİRDAĞ
|4
|TEKİRDAĞ
|5
|TEKİRDAĞ
|6
|TEKİRDAĞ
|7
|TEKİRDAĞ
|8
|TEKİRDAĞ
|1
|TOKAT
|MELTEM
|IŞIK
|2
|TOKAT
|EROL
|TUNÇ
|3
|TOKAT
|NACİYE
|İSKENDER
|4
|TOKAT
|ŞABAN
|YEĞİN
|5
|TOKAT
|SİBEL
|UZUN
|1
|TRABZON
|FATMA
|BİÇER
|2
|TRABZON
|ABDUL
|ÖZCAN
|3
|TRABZON
|HANİFE
|SEVER
|4
|TRABZON
|İBRAHİM
|BAYKAN
|5
|TRABZON
|NURETTİN
|KARADENİZ
|6
|TRABZON
|İSMAİL
|CAVGA
|1
|TUNCELİ
|AYTEN
|KORDU
|1
|ŞANLIURFA
|MİTHAT
|SANCAR
|2
|ŞANLIURFA
|ÖMER
|ÖCALAN
|3
|ŞANLIURFA
|DİLAN
|KUNT AYAN
|4
|ŞANLIURFA
|FERİT
|ŞENYAŞAR
|5
|ŞANLIURFA
|ALİYE
|KIZILDAMAR
|6
|ŞANLIURFA
|BÜLENT
|AŞA
|7
|ŞANLIURFA
|NERGİZ ÇİĞDEM
|KARAKEÇİLİ
|8
|ŞANLIURFA
|REMZİ
|GENÇDAL
|9
|ŞANLIURFA
|CEMİLE
|ŞAHİN
|10
|ŞANLIURFA
|BAVER
|GÜL
|11
|ŞANLIURFA
|AYŞE
|TUTKU
|12
|ŞANLIURFA
|HALİL
|ÇAY
|13
|ŞANLIURFA
|MIZGİN
|ALBAYRAK
|14
|ŞANLIURFA
|CELALEDİN
|ERKMEN
|1
|UŞAK
|AHMET
|YILMAZ
|2
|UŞAK
|AYSU
|TOPAL
|3
|UŞAK
|ÜNAL
|ŞEREF
|1
|VAN
|PERVİN
|BULDAN
|2
|VAN
|ZÜLKÜF
|UÇAR
|3
|VAN
|GÜLCAN
|KAÇMAZ SAYYİĞİT
|4
|VAN
|SİNAN
|ÇİFTYÜREK
|5
|VAN
|GÜLDEREN
|VARLİ
|6
|VAN
|MAHMUT
|DİNSAR
|7
|VAN
|HAVİN
|KİYE
|8
|VAN
|TAYLAN
|ERTAŞ
|1
|YOZGAT
|CEMAL
|BİLGİN
|2
|YOZGAT
|KÜBRA
|DERİN
|3
|YOZGAT
|MEHMET ŞİRİN
|HARHAR
|4
|YOZGAT
|ÖZLEM
|AYDIN
|1
|ZONGULDAK
|MEHMET ZEKİ
|SALMANOĞLU
|2
|ZONGULDAK
|DENİZ
|TOPÇU
|3
|ZONGULDAK
|BAYRAM
|SARI
|4
|ZONGULDAK
|SEYFULLAH
|YILMAZ
|5
|ZONGULDAK
|HİKMET
|ARSLAN
|1
|AKSARAY
|SABUHA
|AKDAĞ
|2
|AKSARAY
|BERDAN BORA
|AKKAYA
|3
|AKSARAY
|SAYMA
|ARİÇ
|4
|AKSARAY
|İRFAN
|YAKŞİ
|1
|BAYBURT
|MESUT
|BİLGİ
|1
|KARAMAN
|YILDIZ
|KILINÇ
|2
|KARAMAN
|KAYHAN
|YÜKSEL
|3
|KARAMAN
|ELİF
|KIVIRCIK
|1
|KIRIKKALE
|BURAK
|ÇOĞALAN
|2
|KIRIKKALE
|RAHİME
|KÜRKÇÜ
|3
|KIRIKKALE
|VELAT
|AYGÜN
|1
|BATMAN
|KESKİN
|BAYINDIR
|2
|BATMAN
|ZEYNEP
|ODUNCU
|3
|BATMAN
|MEHMET RÜŞTÜ
|TİRYAKİ
|4
|BATMAN
|NURTEN
|ERTUĞRUL
|5
|BATMAN
|EKREM
|BARAN
|1
|ŞIRNAK
|NEVROZ
|UYSAL ASLAN
|2
|ŞIRNAK
|MEHMET ZEKİ
|İRMEZ
|3
|ŞIRNAK
|AYŞEGÜL
|DOĞAN DAĞLI
|4
|ŞIRNAK
|BEDİRHAN
|OSAL
|1