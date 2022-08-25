Yeşil Yol projesiyle müteahhitlere para aktarıyorlar

‘Yeşil Yol’ projesine karşı TEMA ve Fırtına İnisiyatifi’nin açtığı ‘yürütmeyi durdurma’ davası temyiz sürecinde iken projeye 266 milyon TL kaynak aktarıldı. Yaylalara açılan yollara beton dökme işlemi başladı.

Doğu Karadeniz’in 8 ilinin yaylalarını birbirine bağlamak amacıyla DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) tarafından yürütülen ‘Yeşil Yol’ projesine karşı, TEMA ve Fırtına İnisiyatifi, 2016 yılında SİT ve Milli Park alanı içinde yer alan bölgede yapılacak çalışmalara karşı dava açtı.

2019 yılında Danıştay İdari Dava Kurulu “yürütmeyi durdurma” kararı verdi ve dosyayı incelemek üzere Danıştay 6. Dairesi’ne gönderdi. 2021 yılında Danıştay 6. Dairesi, 60-70 kişilik bilirkişi raporu olmasına rağmen “Çevre düzeni planı hukuka uygundur” kararı verdi ve dosyayı kapattı.

Dosyada temyiz süreci başlatıldı, süreç devam ederken projeye 266 milyon kaynak aktarıldı ve dozerler yayla yollarındaki çalışmalara kaldığı yerden devam etmeye başladı. 7 metre genişliğinde gidiş-geliş tek şerit olarak planlanan projede, yolun geçtiği yayla güzergahlarında oteller, restoranlar, bungalov evler, mesire yerleri, akaryakıt istasyonları yer alıyor.

DAVA DEVAM EDİYOR

Danıştay’ın Yeşil Yol davasında yürütmeyi durdurma kararını kaldırması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden dava avukatlarından İbrahim Demirci, “Biz de davayı temyiz ettik. Şu anda dava Danıştay İdari Dava Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor. Samsun‘dan Artvin’e kadar yayla yolları birbirine bağlandı. Biz üst kurulun temyiz kararını bekliyoruz” dedi.

“DOĞAYA TECAVÜZ ETTİKLERİ YETMEZMİŞ GİBİ…”

İdarenin, yaylaları birbirine bağlayan yol kenarlarını imara açma sürecine geçtiğini ifade eden Demirci şunları söyledi:

“DOKAP, basına yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığını servis etmiş. Neden bu şekilde servis ediyor. Bunu anlamak gerekiyor. Karar zaten eski tarihli bir karar. Yeşil Yol ana hatları ile tamamlanmış vaziyette.

İdare,2500-3000 metrede tamamladığı yayla yollarında artık iskana, imara başlayacak. Onun hazırlığını yapıyorlar. Tali yollar yapacaklar, üçüncü yollar yapacaklar. Yaylaları bu yolla katlettiği, doğaya tecavüz ettiği yetmezmiş gibi bir de bu yollar üzerinde oteller yapılmasına müsaade edilecek, akaryakıt istasyonları yapılacak. Zorunlu olarak yapılacak.

DOKAP’ın açıklamasından bunu anlıyoruz. 266 milyon kaynak aktarıldı. 266 milyon kaynak nedir? 266 milyonla buradaki doğal sit alanlarını korumak için bu kaynağı harca, bu kadar parayı dağlarda 2500-3000 metrede harcamak nasıl bir akıldır, nasıl bir mantıktır?

Bu iklim değişikliğinde, bu kuraklıkta bunu yapmak akıl dışıdır. Doğu Karadeniz gelecekte Türkiye’nin su kaynağı olacaktır. Su kaynaklarını, dere yataklarını korumak lazım. Burayı kitlesel turizme açmak, araba yolları yapmak, imara açmak ne demektir? Anlaşılacak hiçbir tarafı yok.

Temyiz kararı lehimize sonuçlanırsa ne olacak peki? Yaptıkları yollara beton dökmeye çalışıyorlar. Biz davayı kazandıktan sonra bunun hiçbir önemi kalmıyor. Hukuken idarenin yapması gereken o yolları eski haline getirmektir. Bu mümkün mü? Mümkün değil”

KARADENİZ SAHİL YOLU’NUN RUHSATI YOK, YOL KAÇAK

Yeşil Yol projesinin yaylaları ranta açma projesi olduğunu ileri süren CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise, şöyle konuştu:

“Karadeniz’in denizini, sahilini yok ettiler. HES’lerle derelerini teslim aldılar. Yeşil Yol ile de yaylalarını, ormanlarını ranta çevirmek istiyorlar. Yaylaları ranta açma projesidir. Karadeniz Sahil Yolu’nda da hukuki süreç bitmeden yolu bitirdiler.

Karadeniz Sahil Yolu’nun şu anda ruhsatı yok. Kaçak yani. Ama fiili durum var. HES’lerde de aynı şeyi yapıyorlar. Hukuk geriden gelecek, projeler devam edecek. Hukuk lehte karar verse ne olacak, olay bitmiş zaten. Hukuku tanımamanın örneklerinden birini daha yaşıyoruz”

AKP, DOKAP İLE KENDİ MÜTEAHHİTLERİNE PARA AKTARIYOR

DOKAP’ın AKP‘nin kaynak aktarma yeri olduğunu söyleyen Deniz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu işlerin ihalesi yok, bölüm bölüm yapılıyor. AKP giderayak rant paylaşıyor. DOKAP’ın işlemleri kontrol altında değil. Kafalarına göre proje dağıtıyorlar, istediğine ihale veriyor, istediğine proje onaylıyor.

DOKAP, AKP’nin kaynak aktarma yerlerinden bir tanesi başka bir fonksiyonu yok. Yeşil Yol ile kendi müteahhitlerine para aktarıyorlar.

Seçimden önce müteahhitlerine para aktarıyorlar, seçimlerde müteahhitlerden para alacaklar. Bu aslında AKP’nin seçim çalışmasıdır.”