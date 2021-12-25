Yeşilçam Hafiyesi | En Sevilen Yeşilçam Filmleri Nerede Çekildi?

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Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Neşeli Günler, Her Şey Çok Güzel Olacak ve daha niceleri… Kürşat Çetin, 2009 senesinden beri unutulmaz Türk filmlerinin çekildiği mekanları araştırıyor. Hobi olarak başladığı "Yeşilçam Hafiyeliği" ona sosyal medyada binlerce takipçi kazandırdı. Kendisini, mekanın üzerinde kalmış olan yaşanmışlıklara tutunup geçmişe giden bir zaman yolcusu olarak tanımlıyor. Güneşli Sokak'ta Kemal Sunal, Cihangir'de Münir Özkul ve Adile Naşit… "Yeşilçam Hafiyesi", hatırası paha biçilemez olan bu kıymetli insanların birer anı bıraktığı mekanların peşinde Kürşat Çetin ile birlikte geçirilen bir günün hikayesini anlatıyor. —

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