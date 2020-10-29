Yeşilova Höyüğü'nde 8 bin 200 yıllık mermer ana tanrıça heykelciği bulundu

İZMİR (AA) – İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'nde devam eden kazılarda bulunan mermerden yapılmış 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği koruma altına alındı.

Yeşilova Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir ve Bornova belediyelerinin desteğiyle 2005 yılından bu yana yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Derin, bu yıl kazılarda yaklaşık 250 eserin bulunduğunu, bunlar arasında 8 bin 200 yıl öncesine tarihlenen mermer ana tanrıça heykelciğinin özel öneminin bulunduğunu bildirdi.

Eserin, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildiğini aktaran Derin, bu heykelcikten Yeşilova'da yaşayan ilk Egeliler'in ana tanrıça ile ilgili inançları ve sanatçı kişiliklerine yönelik bilgiler edindiklerini anlattı.

Anadolu'da aynı dönemlerde Çatalhöyük ve Göller Bölgesi'nde kil ve kireç taşından heykelcik işlendiğini, Ege'de ise mermerin işlendiğini gördüklerini belirten Derin, ana tanrıça heykelinin daha sonraki dönemlerde Ege uygarlıklarında görülen Kibele ve Artemis'e atfedilen mermer heykellerin küçük bir öncüsü olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Heykelciğin baş kısmının bulunamadığını ifade eden Prof. Dr. Zafer Derin, şu bilgileri verdi:

"Küçük heykelcikte kadın vücudu işlenirken Anadolu'daki diğer örnekleri gibi şişman olarak betimlememişler. Yaklaşık 5 santim boyutunda. Obsidyen, çakmak taşı ve serpantin gibi taşları işlemeyi seven Egeliler'in mermeri kullandıkları ilk uygulamalardan biri."