Yeşim Ceren Bozoğlu’dan Elvis paylaşımı

Pek çok hayvansever gibi kedisi Elvis’in üzerine titreyen ve sosyal medya hesabından onunla ilgili paylaşımlarda bulunan Yeşim Ceren Bozoğlu, benzer bir paylaşıma daha imza attı.

Yer aldığı diziler ve filmlerle oyunculuğunu ispatlayan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı gündelik hayatına dair paylaşımalarla beğeni topluyor.

Kendisine dair paylaşımlarıyla olduğu kadar kedisi Elvis’i ön planda tuttuğu paylaşımlarıyla da dikkat çeken Bozoğlu, Instagram hesabının hikaye kısmından benzer bir paylaşımda bulundu.

Kedisini masanın ayakları dibinde yatarken pozlayan Yeşim Ceren Bozoğlu, bu kareyi ‘Odalarda ışıksızım’ başlıklı bestesinin ilhamı için, kendini tahta ayaklara bağlatan Bay Elvis, “yaratım süreçleri sancılarla dolu” dedi.