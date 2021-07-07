Yeşim Meltem Şişli davasında 18 kadın şikayetini geri çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemde İSMEK’te yönetici olan bazı başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla Yeşim Meltem Şişli hakkında, ‘Hakaret’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İlknur Özdemir ile taraf avukatları katıldı.

ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİLER

Bugün 4. duruşması görülen davada, 19 müştekiden 18’i, uzlaşma sağlanmış olması gerekçesiyle şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sundular.

Şikayetlerini geri çeken kadınlar şöyle; Fatma Sümeyra Saydan, Ayşe Akbulut, Reyhan Erdem, Mine Aydoğdu, Sennur Gülenbay, Fatma Çakır, Sevilay Coşkun, Yasemin Yılmaz, Yasemin Şahin, Zeynep Kalyoncu, Gizem Akdoğan, Melike Şahin, Nurçin Ayvaz Halıcı, Tuğba Boyacıoğlu, Ayşe Acar, Nazan Gökalp, Gül Bilge Poyraz ve Hayriye Esra Kul.

Mahkeme, sunulan dilekçeleri kabul ederek, 18 kadının, katılan sıfatının kaldırılmasına karar verdi. Böylece, davada tek müşteki İlknur Özdemir kaldı. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

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