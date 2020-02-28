Yeşim Salkım: Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur, söyletmeyin

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden gelen ve kendisini rahatsız eden mesajlarına cevap verdi.

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla öne çıkan ve inandığı doğruları savunan Yeşim Salkım, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımlarla kendisini rahatsız eden yorumlara cevap verdi.

Bir etkinlikte kendisinin küs olduğu Gülben Ergen’e selam verdiği gerekçesiyle Lerzan Mutlu’ya küstüğü ve ona tepki gösteren bir mesaj attığı iddia edilen Yeşim Salkım, gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu.

Lerzan Mutlu sosyal medya hesabı üzerinden isim vermeden bir paylaşımda bulunmuş ve sonrasında kendisine tepki gösteren ismin Yeşim Salkım olduğunu açıklamıştı.

TEPKİ MESAJLARINA DAYANAMADI

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Yeşim Salkım, özellikle takipçilerinden gelen ‘hakkındaki iddialara yanıt ver’ şeklindeki mesajlara daha fazla dayanamayarak bir açıklamada bulundu ve şunları söyledi:

“Arkadaş yok şuna niye yorum yapmadınız yok şu hakkınızda böyle diyor yok zamanında o kadına yorum yaptınız! Konuşsam suç, konuşmasam yine suç arkadaş delirtmeyin insanı gidin takip etmeyin beni… Haydi! İşiniz gücünüz kalmamış oturun da buradaki enerjiyi annenize, babanıza, çocuğunuza harcayın. Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur, söyletmeyin”