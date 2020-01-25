Yeşim Salkım’a “karaktersiz” davası

Şarkıcı Gülben Ergen’e ödül veren bir magazin sitesinin sahibine, “Karaktersizsin, bu piyasada ekmek yemek istiyorsan doğru işler yap” diye mesaj atan Yeşim Salkım hakkında ‘hakaret ve basit tehdit’ suçlarından iki buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bir magazin sitesinin sahibi olan S.G., 2018’de düzenledikleri ödül töreninin ardından Yeşim Salkım’ın kendisine whatsapp üzerinden “Karaktersiz. Allah belanı versin. Bu piyasada ekmek yemek istiyorsan doğru işler yap” şeklinde sözler söylediğini iddia ederek ünlü şarkıcıdan şikayetçi oldu.

‘MAGAZİNSEL BAŞARI ELDE ETMEK İÇİN…’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S.G’nin Salkım’ın mesajları uygulamanın özelliğinden faydalanarak sildiğini, sonrasında da kendisine benzer ifadelerle mesajlar ve ses kaydı gönderdiğini belirtti.. Ünlü şarkıcının ise savcılıktaki ifadesinde, S.G’nin söz konusu konuşmaları, öncesi olmadan savcılığa sunduğunu, kendisi üzerinden magazinsel başarı elde etmek için şikayetçi olduğunu düşündüğünü söylediği aktarıldı.

“O KADINI YENİDEN DİRİLTMENİZE İZİN VERMEYECEĞİM”

İddianamede yer verilen, konuşmalara ilişkin bilirkişi raporunda ise Salkım’ın bazı mesajları sildiği, devamında “karakter başka bir şey” yazdığı, “ben size en başta da söyledim arkadaşlarınıza da söyleyin kimse o magazinci arkadaşlarınız, ben artık o kadını sizlerin yeniden diriltmenize izin vermeyeceğim, o dönem kapandı bitti game over Sinan beyciğim, yerinizde olsam daha doğru işler yaparım eğer bu piyasada ekmek yemek istiyorsanız…” şeklinde sözler söylediği kaydedildi.

‘GÜLBEN ERGEN ÖDÜL ALDI, SONRA MESAJ GELDİ’ DEDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya magazin sitesinin sahibi S.G. ve avukatı katıldı. Yeşim Salkım’ı ise avukatı Ersoy Akdemir temsil etti. S.G. ödül töreninde Gülben Ergen’in ödül aldığını daha sonra Yeşim Salkım’dan kendisine mesaj geldiğini anlatarak, “Mesleğime ve şahsıma hakaret içeren ve tehdit eden cümleler sarf etti. Şikayetim devam etmektedir” dedi.

AVUKATI SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Yeşim Salkım’ın avukatı Ersoy Akdemir ise, “İddianame hakaret yönünden bir varsayıma ve şüpheye, tehdit suçu yönünden ise kurulmuş olan sektörel bir cümleye dayanmaktadır” diyerek suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Duruşma ertelendi.