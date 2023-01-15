Yetim-ölüm aylığı almak için mutabakatlı boşanma oyunu

Antalya’da 122 kişinin babadan yetim-ölüm aylığı almak için danışıklı boşandığı ortaya çıktı. SGK İl Müdürlüğü’ne 9 ayda 500 anlaşmalı boşanma ihbarı geldi.

Antalya’da 122 kişinin babadan yetim-ölüm aylığı almak için danışıklı boşandığı ortaya çıktı. SGK İl Müdürlüğü’ne 9 ayda 500 anlaşmalı boşanma ihbarı geldi.

SGK, hayatını kaybeden babadan yetim-ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenlerin belirlenmesi amacıyla çalışmalarını artırdı. Antalya SGK İl Müdürlüğü’nde görevli 75 denetmen, ihbar üzerine yaptığı araştırmada, 122 kişinin muvazaalı boşandığını belirledi.

‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ kapsamında boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eşlere bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesildi.

SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay, vatandaşın ‘Alo 170’ iletişim merkezi ve CİMER aracılığıyla ya da kuruma gelerek ihbar ve şikayette bulunmasının ardından sosyal güvenlik denetmenlerince il genelinde inceleme yapıldığını söyledi.

Ablay, “SGK İl Müdürlüğü olarak kayıt dışı istihdamın önlenmesinin yanı sıra yürüttüğümüz faaliyetlerden önemli bölümünü ihbar ve şikayete bağlı anlaşmalı boşanmaların belirlenmesi oluşturuyor. Genellikle ihbar ve şikayetler yakın aile bireylerinden geliyor. Bu yıl 9 ayda 122 kişinin geliri durduruldu, muvazaalı olduğu tespit edildi. 308 ihbarın incelemesi sürdürülüyor. 9 ayda yaklaşık 500 anlaşmalı boşanma ihbarı aldık” dedi. (DHA)

ÖLÜM AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?

Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

Geçen temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 877 lira oldu. Yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 10 bin lirayı geçti.