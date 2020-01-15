Yetişkinlerde alt ıslatma tedavisi

Bazı fiziksel ve zihinsel hastalıklara bağlı olarak alt ıslatma sorunu yetişkinlerde de görülebilmektedir. Ürolojik problemler, zihinsel yetersizlik, veya nörolojik problemlere bağlı olarak görülen yetişkinlerde alt ıslatma ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

ALT ISLATMA (ENÜREZİS) HAKKINDA

Enürezis terimi, Yunanca “idrar yapmak” (enourein) sözcüğünden gelmektedir. Günümüzde enürezis, istemsiz ve uygunsuz yerde, zamanda idrar yapılması anlamında kullanılmaktadır.

YETİŞKİNLERDE ALT ISLATMA NEDENLERİ

Geceleri sık idrara çıkmanın yanı sıra yetişkinlerde alt ıslatma sorununun çocuklarda olduğundan farklı nedenleri vardır.

İşte yetişkinlerde altını ıslatmanın başlıca nedenleri:

– Hormonal dengesizlik

– Şeker hastalığı

– İdrar söktürücü ilaçlar

– Mesanenin küçük olması

– Böbrek hastalığı

– Prostat kanseri

– Alkol ve kahve tüketimi

– Uyku ilaçları

– Diyabet

– İdrar yolu enfeksiyonu

– Kaygı ve stres

– Uyku apnesi

– Genetik yapı

YETİŞKİNLERDE ALT ISLATMA TEDAVİSİ

Yetişkinlerde alt ıslatma nedenleri birden fazla olabilir. Bu sebepler tedavi edilerek ortadan kaldırıldığında kişinin alt ıslatma problemi genellikle tamamen ortadan kalkabilir. Eğer alt ıslatma çeşitli hastalıklardan kaynaklanıyorsa, bu hastalık veya hastalıklar ortadan kaldırıldığında idrar kaçırma problemi için ayrı bir tedavi yöntemine ihtiyaç yoktur.

Alt ıslatma ile ilgili tıbbi tedavilerde kullanılan ilaçlar şunlardır:

– İdrar yolu enfeksiyonları için antibiyotikler

– Mesanede tahrişi azaltan antikolinerjik ilaçlar

– ADH seviyelerini arttırmak ve alt ıslatmayı yavaşlatmak için desmopressin asetat

– Prostat şişmesini azaltmak için DHT bolke edici ilaçlar

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