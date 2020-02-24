Yetkili isim döner fiyatını açıkladı

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Başkanı Mehmet Mercan vatandaşın sağlıklı döner yiyebilmesi için 2020 yılında yapacakları projeleri açıkladı. Gıda güvenliği konusunda yaptıkları çalışmalardan bahseden Mercan, dönere sertifikasyon sistemi getireceklerini söyledi.

Mercan, “Sertifikasyon sistemiyle dönerin bir kimliği olacak. Bu sistemle dönerin çiftlikten vatandaşa ulaşıncaya kadar olan süreci vatandaşlar tarafından izlenebilecek. Döneri çiftlikten çatala kayıt altına alacağımız bir proje üzerinde çalışıyoruz” dedi.

‘2.5 LİRAYA TAVUK DÖNER, 5 LİRAYA ET DÖNER SATILDIĞINI GÖRÜYORUZ’

Piyasadaki döner fiyatlarına ve uygun olmayan döner üretim yerlerine de dikkat çeken Mercan, “Dönerin ham maddesi ettir. Bizim etlerimiz de gayet sağlıklıdır. Etlerimizi sağlıklı ortamlarda hazırlayıp tüketiciye sunmamız gerekiyor.

Döner satış noktalarıyla döner üretim noktalarını birbirinden ayırma konusunda çalışmalarımız var. Döner konusunda gündeme gelen sorunları tamamen ortadan kaldıracağız. Piyasada 2 buçuk liraya tavuk döner 5 liraya et döner satıldığını görüyoruz, bunu zincir mağazalar yapıyor.

Bu zincir mağazalar onaylı işletme değiller. Kepenkler kapatıldıktan sonra yerinde döner takılan yerlerdir. Bu durum dönerin itibarını bozuyor. İdeal tavuk döner fiyatı 100 gram için 10 lira, et döner için ise 100 gramı 15-18 lira civarı” dedi. (İHA)



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