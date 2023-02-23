Yıkık olduğu için yargı kararı beklenmedi

Diyarbakır’da kolon kesildiği iddiasıyla gündeme gelen 4 bloklu Diyar Galeria Sitesi’nin bir bloğu 6 Şubat’taki 7.7’lik depremde yıkıldı. Hemen yanındaki ikinci blok da aynı gün 7.6’lık depremde yıkıldı. Geriye kalan birbirine bitişik iki blok ise tam orta yerinden zeminden başlayarak çatı katına kadar yıkıldı. Bu iki yıkık yapıyı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, acil yıkılması gereken yapı listesine dahil etti.

EŞYALARINI ALMAK İÇİN VALİLİĞE BAŞVURDULAR

Yıkım kararına karşı aynı sitenin altındaki 3 katlı AVM’deki bürolarda faaliyet yürüten aralarında icra ve haciz takibi yapan 30’u aşkın avukatın hukuk büroları, İYİ Parti İl Başkanlığı, şirket büroları, mali müşavirlik, AVM içindeki esnaf ile konut sahipleri içeride kalan arşiv ve önemli bilgi ve belgelerin yüklü olduğu bilgisayarlar başta olmak üzere eşyalarını çıkarabilmek için valiliğe başvuruda bulundu. Ancak her an bir deprem sarsıntısı olabileceği için buna izin verilmedi.

“ÖNEMLİ BELGE VE EVRAKLARIMIZ BİLGİSAYARLARIMIZ VAR”

Avukat ve işyeri sahipleri eşyalarını kurtarabilmek için yıkım kararının durdurulması istemiyle Diyarbakır 2. İdare Mahkemesine dava açtı. Davacı kat malikleri, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü bir şekilde kurtarma ekiplerinin de gözetimi ve refakatinde başta hayati derecede önem arz eden evraklar ile bilgi ve belgelerin yüklü olduğu bilgisayarlar olmak üzere eşyaların çıkarılması için alınan yıkım kararının durdurulmasını talep etti. Dosya henüz incelenip nihai bir karar verilmeden valilik oluruyla yıkık durumdaki iki bloğun, içindeki eşyalarla birlikte yıkılması için süreç hızlandırıldı.

ÇEVRE AÇISINDAN SON DERECE TEHLİKELİ

Yapının Diyarbakır’ın Elazığ Caddesi ile Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi’nin kesiştiği, günlük binlerce araç ve yaya trafiğinin yaşandığı en yoğun ana arterlerden olduğu, mesai saatleri içinde yapının dört çevresinde konut ve işyerleri, oteller bulunduğu, kamu kurumlarına yakın olması nedeniyle insan sirkülasyonun da yoğun bir bölgede bulunduğu için acil yıkılması gerektiği ifade edildi.

Olası bir sarsıntıda çevresini de ciddi şekilde etkileyecek yapının tehlike arz ettiği için bu noktaya giden cadde ve sokakların da trafiğe kapatılmasından dolayı acilen yıkılması kararı alındığı ve bu nedenle İdare Mahkemesi kararının beklenmeden yıkımına başlanıldığı bildirildi. Dün içeride mahsur kalan evcil hayvanlardan dolayı yıkımına ara verilen Galeria sitesinde çalışmalar yeniden başlatıldı.