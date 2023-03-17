Yıkılan apartmanın tutuklu inşaat mühendisi: Diğerlerinde çatlak dahi yok

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 şubatta 7.7 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Adana’nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki Belük Apartmanı, 9 saat sonra meydana gelen Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde yıkıldı.

Belük Apartmanının yıkılmasının ardından başlatılan çalışmalarda, kolon ve betonlardan karot örnekleri alındı. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkan apartmanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan, 16 Şubat’ta tutuklandı.

“BANA AİT OLAN BİNALARDA ÇATLAK DAHİ YOK”

Abdullah Yeldan, savcılıkta verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adana’da yaptığı başka binaların yıkılmadığını anlatan Yeldan, 1992 yılında F.P.’nin kurduğu kooperatifin görevlendirmesiyle projeye başladığını söyleyerek şunları belirtti:

* “Proje bitene kadar inşaat mühendisi olarak ben sorumluydum. Kooperatif yöneticisi F.P. benim muhattabımdı. Sonradan değişen başkanların adını hatırlamıyorum. Bu inşaatı hatırladığım kadarıyla 1998 yılında tamamladım. Başından sonuna kadar projenin uygulanmasında ben görev aldım. Yapı 2 blok, 15’er kat şeklindeydi. Kaç torba çimento, ne kadar demir konulacağını hesaplar ona göre projeyi uygularım.

* Bütün hesaplamaları ben yaptım. Zaten bina ikinci depremde yıkılmıştır. Birinci depremde boşaltılmasına rağmen eşyalarını almak için yeniden içeriye giren vatandaşlar enkaz altında kalmış. Adana’da başka yapmış olduğum, projesi ve uygulaması bana ait olan binalarda çatlak dahi bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum.” DHA