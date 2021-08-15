Yıkılan belediye otoparkından AKP’li başkanın saunası çıktı

Bolu’nun CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP döneminde yapılan katlı otoparkı yıkmak için karar aldıklarını ve yıkım sırasında önceki dönemki AKP’li Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve yakınlarına ait bir sauna ile karşılaştıklarını söyledi. Başkan Özcan, “O saunayı belediye başkanı ve tayfası kullanmış. Lale devri gibi bir dönem yaşanmış” dedi.

İSMAIL AKDUMAN

Ağustos Ayı 2. Meclis Toplantısı’na konuşan Başkan Tanju Özcan, belediye ait katlı otopark için yıkım kararı aldıklarını söyledi. AKP’li üyelerin karşı çıkması ve belediyenin parasının heba olduğunu ileri üzerine konuşan Özcan, otoparktan önceki dönem AKP’li Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve yakınlarının kullandığı sauna olduğunu iddia etti.

“GELİRLERİ YÜZDE 40 ARTTIRDIK”

AKP’li üyelerin kendisini israf etmekle suçlaması üzerine konuşma yapan Başkan Özcan şunları söyledi:

* Su gelirimiz azaldı ama Allah’a bin şükür bütçeyi doğru yöneterek; çalmadan, çırpmadan, kişiye göre ihale vermeden şeffaf bir şekilde belediyeyi yöneterek ilk 7 ay itibarı ile gelirlerimizi yüzde 40 arttırdık.

* Nereden artırdık? ‘Niye bankaları mühürlüyorsun’ diyorlar ya işte oradan arttırdık. Nereden artırdık? Turkcell’in, efendim Telsim’in yer altından geçen yeraltı geçiş bedellerini arttırarak aldık.

* Bütün ihalelilerimizi, yüzde 99’unu şeffaf bir şekilde EKAP üzerinden yapan tek belediye olduğumuzu biliyor musunuz? Hiç gizlimiz saklımız yok. Hiç şaibeli bir işimiz yok.

* O kadar abdestimizden şüphemiz yok ki; denetim komisyonu başkanı muhalefetten olan tek belediye, Bolu Belediyesi.

“LALE DEVRİ GİBİ DÖNEM YAŞANMIŞ”

AKP’li üyelere, “Ben size haftaya israfı göstereceğim” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Tanju Özcan, belediyeye ait otoparkı yıktıklarını söyleyerek, “Otopark yıkılırken orada bir şey göreceksiniz. Orada bir sauna göreceksiniz. Belediye başkanı için yapılmış özel bir saunayı göreceksiniz. Lale Devri gibi bir dönem yaşanmış. Tasarruf yapıyoruz, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyoruz” dedi.

AKP’li üyelerin saunanın Belediyespor için yapıldığını söyleyerek itiraz etmesi üzerine Özcan, “O saunayı belediye başkanı ve tayfası kullanmış. Soruyorum, Bolu Belediyespor (BOBES) çalışanlarına, 3 bin tane sporcu var, saunanın yerini bilmiyorlar. Lale Devri dönemi bitmiştir. Ben göreve yemin ederek başladım. Ben bu koltukta oturduğumu sürece Türk milletinin haklarını yedirmeyeceğim birilerine. Ne de belediyenin 3 kuruşunu birilerine peşkeş çektireceğim” diye konuştu.

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