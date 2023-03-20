Yıkılan siteye ödeme yapılmadı, hasarsız sitedekilere 10’ar bin ödendi

Deprem sonrasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün sahada hasar tespiti yapması için görevlendirdiği hasar tespit komisyonlarının skandal raporlarına bir yenisi daha eklendi.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinin Medya Mahallesi’ndeki 5 bloklu Safir Delüx Sitesi’ne giden hasar tespit komisyonu sadece iki bloğu inceledikten sonra bazı küçük çaplı boya ve sıva çatlaklarına karşı binaya “Az Hasarlı” raporu verdi. Diğer 3 blok ise kontrol edilmedi.

Bunun üzerine site yönetimi gelişigüzel göz kararıyla tutulan “Az hasarlı” kaydına itiraz ederek tüm blokların hasarsız olduğunu belirterek yeniden ikinci kez keşif yapılmasını talep etti. İkinci ekip keşif ve inceleme için siteye gitmeden az hasar raporu verildiği için AFAD, 48 daireden oluşan iki bloktaki bina sakinlerinin hesabına 10’ar bin liralık hane başı destek ödemesi yaptı. Bu para ödendikten sonra ikinci kez siteye keşif yapmaya giden Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı hasar tespit komisyonu az hasarlı denilen iki bloğa bu kez hasarsız raporu verdi.

48 daireye ödenen 480 bin lira para ise acemice, gelişigüzel tutulan raporlar nedeniyle devletin kasasından çıkmış oldu. Kayapınar bölgesinde bu ve buna benzer birçok siteye aynı şekilde önce az hasarlı, daha sonra da kaydın değiştirilerek hasarsız raporu verildiği öğrenildi. Depremi en az hasarla atlatan illerden Diyarbakır’da onbinlerce kişi hane başı destek ödemesi alırken, neredeyse haritadan silinen Hatay’da ise yerle bir olan 3 bloklu site sakinlerine şu ana kadar tek kuruş ödenmedi.

Hasarsız raporu verilen ancak ödeme alan site

“BURAYA TEK KURUŞ DAHİ ÖDENMEDİ”

Hatay merkezdeki 7 katlı 14 daireden oluşan 3 bloklu Melis Apartmanı deprem sabahında yerle bir oldu. 100’ü aşkın kişi hayatını kaybederken, sağ kurtulmayı başaranlar ise evleri yıkılıp eşyaları enkaz altında kaldığı için çadırlarda yaşamaya mahkûm oldu.

Çadırda ağır yaşam koşularında yaşayan Melis Apartmanı sakinlerine ise şu ana kadar ödenmesi gereken hane başı destek ödemesi ise yapılmadı. Depremin vurduğu en ağır hasarlı iller arasındaki Hatay’da depremzede vatandaşlara ödenmesi gereken 10 bin TL’nin ödenmemesi, diğer yandan Diyarbakır’da hasarlı, hasarsız muammasıyla çelişkili raporlarla evlerinde yaşamalarına rağmen çok sayıda kişinin hesabına 10’ar bin lira para yatırılması tepkilere neden oldu.