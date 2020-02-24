Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İSTANBUL GÜNGÖREN'E GİDELİM. ZİRA TOZKOPORAN'DA BİR MAHALLE HALKI DİKEN ÜSTÜNDE. OKURDUKLARI BİNALAR DEYİM YERİNDEYSE YIKILDI YIKILACAK. KOLONLARI PATLAK, SIVASI DÖKÜK, DEMİRİ ÇÜRÜK. O BUNALARDA YAŞAYANLAR EVLERİNİN YENİLENMESİNİ İSTİYOR. AMA BAZI MAHALLE SAKİNLERİNİN METREKARE HIRSI O YENİLENMEYE İZİN VERMİYOR. İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV ‘Yıkıldı yıkılacak’ evlerde oturuyorlar!