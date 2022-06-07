Yıkım kararı alınan parkta vatandaşlarla polis arasında gerginlik

AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin ilçedeki parkı yıkılıp yerine pazar alanı yapılmak istenmesine mahalle sakinlerinin tepkisi sürüyor. Yapılan çağrı üzerine parkta nöbet eylemi yapmak isteyen mahalle sakinlerine polis ve zabıta müdahale etti, arbede yaşandı.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde Ulus Pazarı’nın yakınında bölgedeki tek yeşil alan ve deprem toplanma olan parkın AKP’li Çekmeköy Belediyesi tarafından pazar alanı yapılmak istenmesine, mahalle sakinlerinin tepkisi sürüyor.

Parkın yıkım çalışmaları için iş makinelerinin geldiğini duyumunu alan mahalle sakinleri yapılan çağrıyla nöbet eylemi gerçekleştirmek için bugün yeniden parkta toplandı.

POLİS VE ZABITA MÜDAHALE ETTİ

Parkın yıkımının durdurulması için direnen ve sloganlar atan vatandaşlara bir süre sonra polis ve zabıta müdahale etti.

Mahalleli dağılmayınca bu sefer de parktaki demir kapı kapatılarak mahalle sakinlerinin bir kısmı parkta mahsur kaldı.

Çekmeköy Belediye görevlileriyle yapılan görüşmenin ardından yaklaşık 3 saat sonra kapı açıldı.